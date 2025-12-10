INDUSTRIA
CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia

El consorcio formado por CAF y Alstom suministrará 22 trenes regionales Régiolis al operador SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul). CAF diseñará y fabricará los trenes, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
GRAFCAV5266. BEASAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 15/10/2025.- Trabajadores de la empresa CAF de Beasain (Gipuzkoa), salen de la fábrica para secundar la jornada de paros convocada para este miércoles por los sindicatos vascos en solidaridad con Palestina. Fuentes de LAB han valorado el paro como "mayoritario o total" en empresas como CAF o Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo), o Biele (Azpeitia). EFE/Juan Herrero
Planta de CAF en Beasain. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: CAFek 250 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, eskualdeko 22 tren hornitzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

CAF ha logrado un nuevo contrato en Francia por un valor aproximado de 250 millones de euros para suministrar 22 trenes regionales Régiolis al operador francés SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul).

SNCF Voyageurs, empresa responsable de operar los servicios ferroviarios de la región, "renueva de esta forma su confianza en el consorcio CAF-Alstom con este nuevo pedido de trenes regionales", han señalado desde la compañía con sede en Beasain (Gipuzkoa).

El nuevo material rodante complementará la actual flota de 17 trenes adquirida anteriormente por la Région Sud, y sustituirá a las unidades que actualmente operan en las líneas de Marsella-Aubagne-Toulon-Hyères y la que une Marsella-Toulon-Les Arcs Draguignan.

CAF diseñará y fabricará los trenes en su planta de Reichshoffen, en Alsacia, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.

Se trata de trenes regionales eléctricos Régiolis, compuestos de seis coches y con capacidad para 310 pasajeros. Estos trenes ofrecen iluminación interior indirecta LED, asientos equipados con luces de lectura y tomas de corriente, y espacios reservados para pasajeros con movilidad reducida. Las unidades cumplirán con las normas TSI 2023, en materia de emisiones de humo y fuego.

CAF dispone de dos plantas productivas en Francia, la situada en Bagnères-de-Bigorre, especializada en la fabricación de tranvías y trenes cortos, y la planta de Reichshoffen, dedicada a trenes con una longitud por encima de 50 metros.

Beasain Titulares de Hoy Industria Economía

