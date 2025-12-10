CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia
CAF ha logrado un nuevo contrato en Francia por un valor aproximado de 250 millones de euros para suministrar 22 trenes regionales Régiolis al operador francés SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul).
SNCF Voyageurs, empresa responsable de operar los servicios ferroviarios de la región, "renueva de esta forma su confianza en el consorcio CAF-Alstom con este nuevo pedido de trenes regionales", han señalado desde la compañía con sede en Beasain (Gipuzkoa).
El nuevo material rodante complementará la actual flota de 17 trenes adquirida anteriormente por la Région Sud, y sustituirá a las unidades que actualmente operan en las líneas de Marsella-Aubagne-Toulon-Hyères y la que une Marsella-Toulon-Les Arcs Draguignan.
CAF diseñará y fabricará los trenes en su planta de Reichshoffen, en Alsacia, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
Se trata de trenes regionales eléctricos Régiolis, compuestos de seis coches y con capacidad para 310 pasajeros. Estos trenes ofrecen iluminación interior indirecta LED, asientos equipados con luces de lectura y tomas de corriente, y espacios reservados para pasajeros con movilidad reducida. Las unidades cumplirán con las normas TSI 2023, en materia de emisiones de humo y fuego.
CAF dispone de dos plantas productivas en Francia, la situada en Bagnères-de-Bigorre, especializada en la fabricación de tranvías y trenes cortos, y la planta de Reichshoffen, dedicada a trenes con una longitud por encima de 50 metros.
