INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CAFek 250 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, eskualdeko 22 tren hornitzeko

CAF eta Alstom enpresek osatutako kontsortzioak 22 Regiolis tren hornituko dizkio SNCF Voyageurs operadoreari Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualderako. CAFek diseinatu eta fabrikatuko ditu trenak eta Alstom arduratuko da unitaterako zenbait ekipo hornitzeaz. 

GRAFCAV5266. BEASAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 15/10/2025.- Trabajadores de la empresa CAF de Beasain (Gipuzkoa), salen de la fábrica para secundar la jornada de paros convocada para este miércoles por los sindicatos vascos en solidaridad con Palestina. Fuentes de LAB han valorado el paro como "mayoritario o total" en empresas como CAF o Indar (Beasain), Jaso (Itsasondo), o Biele (Azpeitia). EFE/Juan Herrero
CAF enpresaren Beasaingo lantegia. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

CAFek 250 milioi euroko balioa duen kontratu berri bat lortu du Frantzian. Beasain egoitza duen enpresak 22 Regiolis tren hornituko dizkio SNCF Voyageurs operadoreari Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualderako. 

SNCF Voyageursek, eskualdeko tren-zerbitzuak operatzeaz arduratzen den enpresak, "CAF-Alstom kontsortzioan jarritako konfiantza berrituko du eskualdeko trenen eskari berri honekin", CAFek ohar baten bidez azpimarratu duenez. 

Kontratu berriari esker, CAFek aurretik duen 17 treneko flota osatu eta gaur egun linea hauetan funtzionamenduan dauden unitateak ordezkatuko ditu: Marseilla-Aubanha-Toulon-Hyères eta Marseilla-Toulon-Les Arcs Draguignan lotzen dituena.

CAFek diseinatu eta fabrikatuko ditu trenak Alsaziako Reichshoffen lantegian, eta Alstom arduratuko da unitaterako zenbait ekipo hornitzeaz.

Regiolis eskualdeko tren elektrikoak dira, sei kotxekoak, eta 310 bidaiarirentzako edukiera dute. 

CAFek bi lantegi ditu Frantzian: Bagneres-de-Bigorren dagoen lantegia, tranbiak eta tren laburrak fabrikatzen espezializatua, eta Reichshoffeneko lantegia, 50 metrotik gorako luzera duten trenak egiten dituena.

Beasain Eguneko Titularrak Industria Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 09/12/2025.- Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco, y que está enmarcada en la huelga de cuatro días y de forma simultánea con otras concentraciones en centros sanitarios de numerosas ciudades, este martes. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAEko medikuek bigarren greba eguna dute gaur

Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzeak Gurutzetako Ospitalean eta Donostia Ospitalean izango dira. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdiak eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete laguntza.

OSAKIDETZA-HOSPITAL OSPITALEA-IREKIA-MIKEL-ARRAZOLA.JPG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau eguneko greba hasi du, Estatutu propio baten aldarrian

Negoziazioen aurrean, Estatutu propio baten alde egin dute, uste dutelako horrek soilik islatu ditzakeela lanbidearen berezko ezaugarriak. Gainera, erregulazio espezifiko baten beharra azpimarratu dute. MUD-en eta EAEko medikuen elkargoen babesa dute. Ministerioak aurreratu du ez duela Osasuneko lege aurreproiektua erretiratuako baina hitz egiten jarraitzeko prest dago. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako autoeskolek protesta egin dute Iruñean gidabaimena ateratzeko azterketetan "kolapsoa" dagoela salatzeko

Nafarroako autoeskolak ataka larrian daude, gidabaimen-azterketak egiteko prozesua kolapsatuta dagoelaki. Adierazi dutenez, 8.200 lagun daude azterketa egiteko zain. Itxaronaldiak izugarri luzatu dira, eta horrek autoeskolen jarduera ia geldiarazi egin du, erregulazio-espedienteak eta itxiera arriskuarekin. Horregatik, mobilizazioak egiten ari dira. 

Gehiago ikusi