Pradales afirma que el Gobierno Vasco trabaja por atraer cuatro proyectos empresariales a Euskadi

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que trabajan por atraer a Euskadi cuatro proyectos empresariales de ámbitos como la industria alimentaria, el almacenamiento de energías, la economía circular o la automoción. Asimismo, ha asegurado que la coyuntura socioeconómica vasca es "positiva" pero no hay que dar "nada por sentado y hay "margen de mejora", por lo que ha defendido "anticipar y arriesgar".



Pradales ha realizado estas manifestaciones en el marco del Foro Expectativas Económicas, organizado por El Correo y Banco Santander, que se ha celebrado este miércoles en Bilbao.



Pradales ha señalado que se vive una nueva "era de cambio constante" a nivel global que lleva "a una inestabilidad nunca antes conocida" y cree que la respuesta "pasa por activar las capacidades propias, imprimir mayor ritmo y aunar fuerzas".

Ha señalado que la meta del Plan de Industria Euskadi 2030 recientemente aprobado "es ambiciosa", la de defender el tejido industrial vasco ante "shocks externos o problemas de competitividad internos en empresas con opciones de futuro".

Pradales ha señalado que el Gobierno vasco históricamente ha tenido siempre una "intervención" en el ámbito económico desde la colaboración público-privada, "nunca desde la imposición" y ahora están aprovechando "esa ventana de oportunidad".



Ha recordado que tienen el compromiso de activar hasta 2028 en torno a 3900 millones públicos y necesitan "socios" que les "acompañen en el viaje". "Y necesitamos no sólo mirar los proyectos del país, sino ver qué oportunidades tenemos fuera. Hablamos mucho de la necesidad de captar inversión extranjera", ha indicado.



En este sentido, preguntado por cuál va a ser la multinacional que, según ha apuntado el consejero de Industria, Mikel Jauregi, va a llegar a Euskadi en el 2026, ha apelado a la discreción, pero ha apuntado que están trabajando "en cuatro proyectos" en actividades diversas como la industria alimentaria, el almacenamiento de energías, la economía circular o la automoción". "Y no sé si alguno va a llegar a buen fin o no", ha añadido.



Pradales ha afirmado que tratan de alinear las inversiones del Gobierno con las necesidades que tiene este país e intentar "jugar la partida". A su juicio, tratan de ser un "actor relevante, dinámico y proactivo en esta política de defensa, arraigo y crecimiento del tejido económico vasco". "Somos un socio para el ámbito empresarial vasco. Por lo tanto, si alguien tiene un proyecto relevante e interesante, que se acerque", ha dicho