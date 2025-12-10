Enpresa-sarea

Pradalesek adierazi du Eusko Jaurlaritza lanean ari dela lau enpresa-proiektu Euskadira erakartzeko

Lehendakariak adierazi du "etengabeko aldaketa-aro" bat bizi dela maila globalean, "inoiz ezagutu ez den ezegonkortasun batera" garamatzana, eta uste du erantzuna "nork bere gaitasunak aktibatzea, erritmo handiagoa ezartzea eta indarrak batzea" dela. Gainera, "atzerriko inbertsioa" erakartzearen alde egin du.

GRAFCAV7537. BILBAO, 10/12/2025.-El lehendakari, Imanol Pradales, en la imagen, analiza la situación de la economía vasca, seguido de un coloquio, en el marco del Foro ‘Expectativas Económicas’, organizado por el diario El Correo.EFE/Luis Tejido
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak gaur adierazi duenez, lanean ari dira lau enpresa-proiektu Euskadira erakartzeko, elikadura-industriari, energia-bilketari, ekonomia zirkularrari eta automobilgintzari lotutakoak. Era berean, ziurtatu du ezin dela ezer zihurtzat jo, euskal testuinguru sozio-ekonomikoa "positiboa" den arren, eta badela zer hobetua; horregatik "aurre hartu eta arriskatu" behar dela esan du. 

Pradalesek astearte honetan Bilbon El Correo egunkariak eta Banco Santanderrek antolatutako Aurreikuspen Ekonomikoen Foroan egin ditu adierazpenok. 

Bere esanetan, "etengabeko aldaketa-aro" bat bizi da maila globalean, "inoiz ezagutu ez den ezegonkortasun batera garamatzana", eta uste du erantzuna "nork bere gaitasunak aktibatzea, erritmo handiagoa ezartzea eta indarrak batzea" dela. Gainera, "atzerriko inbertsioa" erakartzearen alde egin du.

Berriki onartu duten Euskadi 2030 Industria Planak helburu "anbiziotsua" duela azpimarratu du, euskal enpresen ehuna babestea "bai kanpoko shocken aurrean, bai barne-lehiakortasun arazoen aurrean ere". 

Pradalesek azpimarratu duenez, Eusko Jaurlaritzak, historikoki, beti izan du ekonomian ikuspegi publiko-pribatu batetik "esku hartzeko" joera, "inoiz ez inposiziotik", eta orain "aukera lehio hori probesten" ari direla esan du. 

Gogorarazi du 2028ra bitartean 3.900 milioi euro publiko aktibatzeko konpromisoa hartua dutela, eta "bazkideak" behar dituztela "bidaia hori elkarrekin egiteko". Are, azpimarratu du "herri-proiektuei ez ezik, kanpoan dauden aukerei" ere begiratu behar dietela. "Atzerriko inbertsioa erakartzeaz asko ari gara hizketan", ziurtatu du. 

(Informazioa osatzeko lanean ari gara) 

Imanol Pradales Industria Eusko Jaurlaritza Enpresaburuak Ekonomia

