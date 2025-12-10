Pradalesek adierazi du Eusko Jaurlaritza lanean ari dela lau enpresa-proiektu Euskadira erakartzeko
Lehendakariak adierazi du "etengabeko aldaketa-aro" bat bizi dela maila globalean, "inoiz ezagutu ez den ezegonkortasun batera" garamatzana, eta uste du erantzuna "nork bere gaitasunak aktibatzea, erritmo handiagoa ezartzea eta indarrak batzea" dela. Gainera, "atzerriko inbertsioa" erakartzearen alde egin du.
Imanol Pradales lehendakariak gaur adierazi duenez, lanean ari dira lau enpresa-proiektu Euskadira erakartzeko, elikadura-industriari, energia-bilketari, ekonomia zirkularrari eta automobilgintzari lotutakoak. Era berean, ziurtatu du ezin dela ezer zihurtzat jo, euskal testuinguru sozio-ekonomikoa "positiboa" den arren, eta badela zer hobetua; horregatik "aurre hartu eta arriskatu" behar dela esan du.
Pradalesek astearte honetan Bilbon El Correo egunkariak eta Banco Santanderrek antolatutako Aurreikuspen Ekonomikoen Foroan egin ditu adierazpenok.
Bere esanetan, "etengabeko aldaketa-aro" bat bizi da maila globalean, "inoiz ezagutu ez den ezegonkortasun batera garamatzana", eta uste du erantzuna "nork bere gaitasunak aktibatzea, erritmo handiagoa ezartzea eta indarrak batzea" dela. Gainera, "atzerriko inbertsioa" erakartzearen alde egin du.
Berriki onartu duten Euskadi 2030 Industria Planak helburu "anbiziotsua" duela azpimarratu du, euskal enpresen ehuna babestea "bai kanpoko shocken aurrean, bai barne-lehiakortasun arazoen aurrean ere".
Pradalesek azpimarratu duenez, Eusko Jaurlaritzak, historikoki, beti izan du ekonomian ikuspegi publiko-pribatu batetik "esku hartzeko" joera, "inoiz ez inposiziotik", eta orain "aukera lehio hori probesten" ari direla esan du.
Gogorarazi du 2028ra bitartean 3.900 milioi euro publiko aktibatzeko konpromisoa hartua dutela, eta "bazkideak" behar dituztela "bidaia hori elkarrekin egiteko". Are, azpimarratu du "herri-proiektuei ez ezik, kanpoan dauden aukerei" ere begiratu behar dietela. "Atzerriko inbertsioa erakartzeaz asko ari gara hizketan", ziurtatu du.
Telefonicak Andoni Ortuzar izendatu du Movistar Pluseko kontseilari
EAJk adierazi du "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak jeltzaleen presidente ohia fitxatzea, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu.
Gasteizko Mercedesen lantegiko beharginen batzordeak ordubeteko lanuzteak deitu ditu txanda bakoitzean
Lanuzteak abenduaren 15etik 18ra izango dira, langileen ustez lantegiko "lan-harremanak okertu" direlako. Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete hartutako erabakiak.
Enpresen kopurua % 0,8 murriztu zen iaz EAEn, baina horiek sortutako enplegua % 1,5 hazi zen
Hiru eskualdek Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu osoaren % 68,9 biltzen dute: Bilbo Handiak (% 38,9), Donostialdeak (% 16,6) eta Arabako Lautadak (% 13,3).
CAFek 250 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, eskualdeko 22 tren hornitzeko
CAF eta Alstom enpresek osatutako kontsortzioak 22 Regiolis tren hornituko dizkio SNCF Voyageurs operadoreari Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualderako. CAFek diseinatu eta fabrikatuko ditu trenak, eta Alstom arduratuko da unitaterako zenbait ekipo hornitzeaz.
EAEko medikuek bigarren greba eguna dute gaur
Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzea Donostia Ospitalean izan da. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdietako eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete laguntza.
Medikuen sindikatuak dio grebaren eragina "handiagoa" izan dela "ospitaleetan lehen arretan baino"
Osakidetzaren arabera, jarraipena % 17,6koa izan da goizeko txandan eta % 7,6koa arratsaldekoan. EAEko medikuek bat egin dute Medikuen Sindikatuak Estatu osorako egindako lau eguneko grebarekin eta "lanbidearen berezko ezaugarriak islatuko dituen Estatutu propioa" eskatzen dute.
Aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota ditu Eusko Legebiltzarrak, oposizioaren eta EAJren eta PSEren arteko eztabaiden artean
Aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatzen ari dira astearte honetan Eusko Legebiltzarrean, proiektua gelditzeko arriskurik gabe. EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuak 2026ko kontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek proiektua kritikatu arren.
Ehunka medikuk sektorearen ezaugarriak bilduko dituen Estatutu propioa eskatu dute Bilbon
Ehunka mediku eta fakultatibo (farmazialariak, biologoak...), asko bata zuriz jantzita, Bilbon manifestatu dira Espainiako Ministerioak aurkeztu duen Estatutu Markoaren lege-aurreproiektuaren kontra eta sektorearen ezaugarriak jasotzen dituen baten alde, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diote haien eskaerak defenda ditzala Monica Garcia ministroaren aurrean.
ESAN sindikatuak salatu du ertzainek "gehiegizko ahalegina" egiten dutela eta lan-eskubideak urratzen zaizkiela
ESAN sindikatuak azaldu duenez, urteko lehen hamar hilabeteetan 375.000 ordu gehigarri egin dira, "8-9 milioi euro arteko gastuarekin", eta horrek agerian uzten du sistemari "errefortzu iraunkorrek" artifizialki eusten diotela, eta eredu horrek "ertzainak atsedenik gabe estutzen" dituela.