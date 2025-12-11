El comité de empresa de Astilleros Balenciaga ha señalado hoy que Abu Dhabi Ports les planteó el despido de siete trabajadores y una bajada salarial del 25 % y en algunos casos del 50 % al tiempo que ha remarcado que sus líneas rojas para aceptar la operación pasan por mantener la plantilla y las condiciones laborales.



La representación de los trabajadores del emblemático astillero de Zumaia han señalado que el pasado mes de julio dieron el visto bueno a la oferta de los inversores, que posteriormente presentaron en el juzgado, pero el 12 de noviembre la compañía de Abu Dhabi les convocó a una reunión en la que les expuso los despidos y las bajadas de salarios.



"Existe un auto aprobado y nosotros cumplimos la ley", ha indicado el representante de CC. OO. en el comité de empresa David Tejera en una comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas del astillero en la que ha incidido en que "mermar o reajustar la plantilla es inaceptable".



Ha explicado que en julio plantearon a los inversores la congelación de los sueldos durante tres años y el mantenimiento de la plantilla y las condiciones laborales.