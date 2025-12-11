BALENCIAGA 

Balenciagako enpresa batzordea: Ontziolaren erosleak zazpi kaleratze eta % 25 eta 50eko soldata jaitsierak proposatu ditu

Hasierako akordioa gorabehera, Abu Dhabi Portsek kaleratzeak eta soldata murrizketak eskatzen dituela salatu dute langileek.

David Tejera enpresa batzordeko CCOOko ordezkariaren argazkia hedabideen aurrean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Balenciaga ontziolako enpresa-batzordeak gaur adierazi duenez, Abu Dhabi Portsek zazpi langile kaleratzea eta % 25eko soldata-jaitsiera planteatu die, eta, kasu batzuetan, % 50ekoa. Aldi berean, akordioa onartzeko euren marra gorriak langile kopurua eta lan baldintzak mantentzea direla azpimarratu du.

Zumaiako ontziola ezaguneko langileen ordezkariek adierazi dutenez, joan den uztailean eman zioten oniritzia inbertitzaileen eskaintzari, eta ondoren epaitegian aurkeztu zuten, baina azaroaren 12an Abu Dhabiko konpainiak bilera batera deitu zituen, kaleratzeak eta soldaten jaitsierak azaltzeko.

"Auto bat onartuta dago, eta guk legea betetzen dugu", adierazi du David Tejera enpresa batzordeko CCOOko ordezkariak hedabideen aurrean egindako agerraldian, ontziolaren atarian, eta "plantilla murriztea edo birdoitzea onartezina" dela nabarmendu du.

Azaldu duenez, uztailean soldatak hiru urtez izoztea eta langileak eta lan-baldintzak mantentzea proposatu zieten inbertitzaileei.

Gipuzkoa Zumaia Ekonomia

