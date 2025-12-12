MERCABILBAO
Besugo, rape, marisco… ¿Cómo afectará el menú de Navidad a nuestros bolsillos?

Euskaraz irakurri: Bisigua, zapoa, itsaskiak... Zenbateko astindua izango da Eguberrietako menua gure poltsikorako?
La Navidad está a la vuelta de la esquina y MercaBilbao es un nodo claro para la distribución de alimentos. Los minoristas acuden ahí a comprar sus productos para abastecer sus tiendas y hoy los hemos vistoa un ritmo frenético, mirando y comprando.   ¿Qué es lo que más ha subido estos días? ¿Qué se vende más?

