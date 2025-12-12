El Ministerio de Consumo decide sancionar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, según Facua
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido imponer una sanción por un total de 3 600 902 euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy.
"La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar por un total de 3 600 902 euros a Alquiler Seguro por los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria", ha avanzado este viernes la asociación en un comunicado.
Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.
Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.
Te puede interesar
El IPC interanual se mantiene en el 3,2 % en la CAV y repunta al 3 % en Navarra, en noviembre
Por otra parte, el IPC definitivo de noviembre confirma que las pensiones se revalorizarán un 2,7 % en 2026.
La Junta extraordinaria de Talgo vota hoy el acuerdo para la entrada de Sidenor y SEPI
Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.
El Gobierno Vasco confía en que haya una solución para evitar una reducción del 70 % en la cuota del verdel
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, considera inadmisible que "unos Estados estén sobrepescando sin ninguna cuota establecida" y otros tengan que "hacer un esfuerzo tan grande con una reducción de 70 %".
PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda
La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.
Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido hoy al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo.
Claves de la ley de vivienda que busca agilizar los trámites y la construcción
El Parlamento Vasco ha aprobado una ley con medidas urgentes para el ámbito de la vivienda con el objetivo movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
Osakidetza cifra en un 19,4 % el seguimiento del tercer día de huelga del personal médico del turno de mañana
La cifra es similar al registrado el miércoles en este turno (19,02 %) y superior al del martes (17,26 %). Hoy han llevado a cabo una concentración en el exterior del hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz para expresar su rechazo al estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad.
ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor
Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".
Ikama convoca para hoy una jornada de huelga a favor de una educación en euskera
Ante los ataques que está sufriendo el euskera, la organización juvenil Ikama quiere traer a primera línea la importancia de la educación reivindicando "un modelo propio, euskaldun y de calidad".