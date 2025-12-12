irregularidades
El Ministerio de Consumo decide sancionar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, según Facua

En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.
Una vivienda en alquiler. Foto de archivo
Euskaraz irakurri: Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alokairu Aseguruari, Facuaren arabera
Agencias | EITB

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido imponer una sanción por un total de 3 600 902 euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento que dirige Pablo Bustinduy.

"La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar por un total de 3 600 902 euros a Alquiler Seguro por los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria", ha avanzado este viernes la asociación en un comunicado.

Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.

Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.

