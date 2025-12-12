irregulartasunak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alquiler Seguro enpresari, Facuaren arabera

Ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.

vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
Alokairuko etxebizitza bat. Artxiboko argazkia
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Eskubide Sozial, Kontsumo eta Agenda 2030 Ministerioak erabaki du Alquiler Seguro enpresari 3.600.902 euroko isuna ezartzea, joan zen martxoan Pablo Bustinduyk zuzentzen duen ministerioak irekitako zehapen espedientearen harira

"Ebatzi du Alquiler Segurori 3.600.902 euroko zigorra ezartzea, Facuak salatutako maizterrei egindako kobrantzengatik eta higiezinen agentziaren jardunbideen ikerketan antzemandako beste irregulartasun batzuengatik", aurreratu du elkarteak ostiral honetan ohar batean.

Duela hilabete batzuk, Kontsumo Ministerioak zehapen espedientea ireki zion "higiezinen agentzia handi" —hasiera batean ez zuen zehaztu zein zen— bati, alokairuen kudeaketan maizterrei egindako neurriz kanpoko jardunbideengatik.

Geroago, Facuak jakinarazi zuen kaltetutako konpainia Alquiler Seguro zela, eta 2023ko azaroan salaketa jarri zion maizterrak ordainsariak ordaintzera behartzeagatik, Etxebizitzaren Legeak hori egitea debekatzen badu ere. 

Horiek horrela, ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.

Etxebizitza Gizartea Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi