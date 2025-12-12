La huelga de médicos mantiene un seguimiento similar en la CAV en su cuarto día
Según datos facilitados por Osakidetza, en el turno de mañana el paro ha sido del 19,63 % y en el de tarde del 9,22 %.
En la cuarta y última jornada de huelga convocada por los sindicatos médicos, el seguimiento en la red de Osakidetza ha sido del 19,63 % en el turno de mañana y del 9,22 % por la tarde.
La huelga ha tenido un seguimiento similar durante los cuatro días en los que han parado: entre el 17 % y el 20 % en el turno de mañana, y entre el 7 % y el 9 % en el de la tarde.
Por territorios históricos, este viernes el seguimiento más amplio ha sido en Bizkaia (22,06 % por la mañana y 10,97 % por la tarde). En Álava el paro ha sido del 13,61 % por la mañana y del 13,95 % por la tarde y, por último, en Gipuzkoa, el seguimiento matinal ha sido del 18,96 % y el vespertino del 3,70 %.
La convocatoria de huelga fue realizada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en contra del borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad español. Los facultativos reclaman un Estatuto marco propio y exigen, sobre todo, que se reduzcan los turnos de trabajo y las horas de guardia. En Euskadi han estado llamados a la huelga 9.000 médicos y facultativos de Osakidetza (farmacéuticos, biólogos...).
Si la situación no cambia, los médicos no descartan una huelga indefinida en un futuro próximo.
A hilo de las exigencias médicas, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha pedido un cambio de actitud a la ministra de Sanidad, Mónica García. Martínez ha mostrado su preocupación ante la falta de profesionales y ha denunciado que no se están tomando medidas.
