Aurreko egunetako antzerako jarraipena izan du medikuen grebak ostiralean EAEn
Medikuen sindikatuek deituriko grebaren laugarren eta azken egunean, Osakidetzaren sarean % 19,63koa izan da jarraipena goizeko txandan eta % 9,22koa arratsaldean.
Grebak iraun duen lau egunetan antzerako jarraipena izan du: % 17 eta % 20aren artean goizeko txandan, eta % 7 eta % 9 inguruan arratsaldean.
Lurralde historikoen arabera, ostiral honetan, Bizkaian izan da jarraipen zabalena (% 22,06 goizean eta % 10,97 arratsaldean). Araban goizean % 13,61ek egin du lanuztea eta arratsaldean % 13,95ek. Azkenik, Gipuzkoan, goizeko jarraipena %18,96koa izan da eta arratsaldekoa % 3,70ekoa.
Greba deialdia Estatuko medikuen sindikatuen Konfederazioak egin zuen, Espainiako Osasun Ministerioak onartu nahi duen estatutu markoaren zirriborroaren aurka egiteko. Medikuek Estatutu marko propioa eskatzen dute eta, batik bat, lan txandak eta guardia orduak murriztea eskatzen dute. Euskadin Osakidetzako 9.000 mediku eta fakultatibo (farmazeutikoak, biologoak...) egon dira grebara deituta.
Egoera aldatzen ez bada, medikuek ez dute baztertzen etorkizun hurbilean greba mugagabe bat egitea.
Medikuen eskakizunen harira, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak jarrera aldatzeko eskatu dio Monica Garcia Osasun ministroari. Martinez kezkatuta agertu da profesionalen faltaren aurrean eta neurririk ez dela hartzen ari salatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei
2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari.
Talgoko Batzarrak kapitala handitzea eta Sidenor eta SEPIren sarrera onartu ditu, Eusko Jaurlaritza barne
Konpainiak "laster" formalizatuko du Sidenor buru duen euskal partzuergoak konpainiaren % 29,76 eskuratzea. SEPIk 45 milioi euro jarriko ditu kapitalaren % 7,8 kontrolatzeko, 4,25 euro akzioko, kapital-gehikuntzara joz.
Pozik hartu dute Arabako erresidentzietako langileek gatazkaren konponbidea, 6 urteko borrokaren ondoren
Soldata % 32,5 igoko zaie eta hilean 1.500 euro gordin irabaztera iritsiko dira. Elkarrekin-Podemosek aurrekontuak onartzeko baldintza gisa gai hau jarri izana eskertu dute.
Bisigua, zapoa, itsaskiak... Zenbateko astindua izango da Eguberrietako menua gure poltsikorako?
Gabonak ate-joka ditugu eta MercabIlbao elikagaien banaketarako funtsezko nodoa da. Txikizkariak bertara joaten dira produktuak erostera, ondoren haien dendetan saltzeko. Gaur, goizean zehar, etengabe ikusi ditugu alde baterik bestera produktuak begiratzen eta erosten. Zer igo da gehien egun hauetan? Zer saltzen da gehien?
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren babesik gabe onartuko dituzte Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak
Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dituzte oposizioak aurkeztutako hiru osoko zuzenketak. Gauzak horrela, 2026ko aurrekontu proiektuak beste aurrerapauso bat eman du, behin betiko onespena eman aurretik.
Nafarroako medikuek bat egin dute Estatuko medikuen greba orokorrarekin
Gaur elkarretarartzea egin dute goizean Vianako Printzea Kontsulta-zentroaren aurrean. Osasunbideako medikuak funtzionario deiren heinean, ez dute Estatuko gainerako medikuen gisan Estatutu propioa eskatzen, baina, horien moduan, baldintzak hobetzea eskatzen dute, 24 orduko goardiak amaitzea, asteko lan-ordu kopurua murriztea eta atsedenerako asti nahikoa izatea, besteak beste.
581.000 bidaiari izan zituzten azaroan Euskadiko aireportuek
Aenak jakinarazi duenez, Bilboko Aireportuak 526.994 bidaiarirekin itxi zuen hilabetea, Donostiako Aireportuak 31.918 bidaiarirekin eta Gasteizkoak 22.187 bidaiarirekin.
Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alquiler Seguro enpresari, Facuaren arabera
Ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.
KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da EAEn eta % 3ra igo da Nafarroan, azaroan
Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.