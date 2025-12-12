MEDIKUEN GREBA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aurreko egunetako antzerako jarraipena izan du medikuen grebak ostiralean EAEn

Osakidetzak emandako datuen arabera, goizeko txandan % 19,63k egin du lanuztea eta arratsaldekoan, berriz, %9,22k.
GRAFCAV7646. BILBAO, 12/12/2025.- Un momento de la concentración ante el ambulatorio de Basurto , en Bilbao convocada por el Sindicato Médico de Euskadi en el cuarto día de huelga del colectivo. EFE/Luis Tejido
Laugarren greba eguneko mobilizazioak Basurtuko ospitalaren aurrean egin dituzte. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Medikuen sindikatuek deituriko grebaren laugarren eta azken egunean, Osakidetzaren sarean % 19,63koa izan da jarraipena goizeko txandan eta % 9,22koa arratsaldean.

Grebak iraun duen lau egunetan antzerako jarraipena izan du: % 17 eta % 20aren artean goizeko txandan, eta % 7 eta % 9 inguruan arratsaldean.

Lurralde historikoen arabera, ostiral honetan, Bizkaian izan da jarraipen zabalena (% 22,06 goizean eta % 10,97 arratsaldean). Araban goizean % 13,61ek egin du lanuztea eta arratsaldean % 13,95ek. Azkenik, Gipuzkoan, goizeko jarraipena %18,96koa izan da eta arratsaldekoa % 3,70ekoa.

Greba deialdia Estatuko medikuen sindikatuen Konfederazioak egin zuen, Espainiako Osasun Ministerioak onartu nahi duen estatutu markoaren zirriborroaren aurka egiteko. Medikuek Estatutu marko propioa eskatzen dute eta, batik bat, lan txandak eta guardia orduak murriztea eskatzen dute. Euskadin Osakidetzako 9.000 mediku eta fakultatibo (farmazeutikoak, biologoak...) egon dira grebara deituta.

Egoera aldatzen ez bada, medikuek ez dute baztertzen etorkizun hurbilean greba mugagabe bat egitea.

Medikuen eskakizunen harira, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak jarrera aldatzeko eskatu dio Monica Garcia Osasun ministroari. Martinez kezkatuta agertu da profesionalen faltaren aurrean eta neurririk ez dela hartzen ari salatu du.

Osakidetza Grebak Basurtuko Ospitalea Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi