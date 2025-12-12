PNV y PSE-EE aprobarán en solitario los presupuestos de Bizkaia tras no lograr acuerdos con la oposición

El Gobierno foral de Bizkaia (PNV-PSE) aprobará en solitario el proyecto de presupuestos de 2026, tras no alcanzar acuerdos con ningún grupo de la oposición.

Las Juntas Generales han debatido y rechazado este viernes, con los votos de los grupos de PNV y PSE-EE, las tres enmiendas a la totalidad de la oposición, por lo que y el proyecto presupuestario continuará su trámite.

En el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha reconocido que la negociación con Elkarrekin Bizkaia se prolongó hasta anoche sin haber logrado un acuerdo y la portavoz de ese grupo, Eneritz de Madariaga, ha agradecido "el esfuerzo, la sinceridad y la transparencia" en ese diálogo. Sin embargo, ha añadido, "el planteamiento presupuestario no es suficiente".

Los grupos de las Juntas Generales de Bizkaia han presentado 517 enmiendas y tras rechazar las tres a la totalidad, las enmiendas parciales se debatirán en comisión y el trámite parlamentario finalizaría a finales de diciembre con un nuevo pleno que analice las enmiendas parciales que queden tras su paso por la Comisión de Hacienda y Finanzas.



El Gobierno foral, en manos de PNV y PSE-EE, cuenta con mayoría absoluta para lograr la aprobación de sus Presupuestos.