PNV y PSE-EE aprobarán en solitario los presupuestos de Bizkaia tras no lograr acuerdos con la oposición
El Gobierno foral de Bizkaia (PNV-PSE) aprobará en solitario el proyecto de presupuestos de 2026, tras no alcanzar acuerdos con ningún grupo de la oposición.
Las Juntas Generales han debatido y rechazado este viernes, con los votos de los grupos de PNV y PSE-EE, las tres enmiendas a la totalidad de la oposición, por lo que y el proyecto presupuestario continuará su trámite.
En el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha reconocido que la negociación con Elkarrekin Bizkaia se prolongó hasta anoche sin haber logrado un acuerdo y la portavoz de ese grupo, Eneritz de Madariaga, ha agradecido "el esfuerzo, la sinceridad y la transparencia" en ese diálogo. Sin embargo, ha añadido, "el planteamiento presupuestario no es suficiente".
Los grupos de las Juntas Generales de Bizkaia han presentado 517 enmiendas y tras rechazar las tres a la totalidad, las enmiendas parciales se debatirán en comisión y el trámite parlamentario finalizaría a finales de diciembre con un nuevo pleno que analice las enmiendas parciales que queden tras su paso por la Comisión de Hacienda y Finanzas.
El Gobierno foral, en manos de PNV y PSE-EE, cuenta con mayoría absoluta para lograr la aprobación de sus Presupuestos.
Te puede interesar
Besugo, rape, marisco… ¿Cómo afectará el menú de Navidad a nuestros bolsillos?
La Navidad está a la vuelta de la esquina y MercaBilbao es un nodo claro para la distribución de alimentos. Los minoristas acuden ahí a comprar sus productos para abastecer sus tiendas y hoy los hemos vistoa un ritmo frenético, mirando y comprando. ¿Qué es lo que más ha subido estos días? ¿Qué se vende más?
Profesionales médicos navarros se suman a la huelga general de facultativos del Estado
Hoy se ha celebrado una concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana. Si bien, los médicos de Osasunbidea, al ser ya funcionarios, no reclaman un Estatuto propio como el resto de médicos del Estado, reclaman igualmente mejoras en las condiciones laborales, como poner fin a las guardias de 24 horas, la reducción del número de horas semanales de trabajo y la disponibilidad de tiempo de descanso suficiente, entre otros.
Los aeropuertos de Euskadi alcanzan los 581.000 pasajeros en el mes de noviembre
Según ha informado Aena, el Aeropuerto de Bilbao ha cerrado noviembre con 526 994 pasajeros, el Aeropuerto de San Sebastián con 31 918 y el de Vitoria-Gasteiz con 22 187.
El Ministerio de Consumo decide sancionar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, según Facua
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro.
El IPC interanual se mantiene en el 3,2 % en la CAV y repunta al 3 % en Navarra, en noviembre
Por otra parte, el IPC definitivo de noviembre confirma que las pensiones se revalorizarán un 2,7 % en 2026.
La Junta extraordinaria de Talgo vota hoy el acuerdo para la entrada de Sidenor y SEPI
Sidenor, acompañado de las fundaciones BBK y Vital y del fondo público del Gobierno Vasco Finkatuz, se hará con el 29,76 % de la compañía por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, que estaba en manos de la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) y de otros accionistas minoritarios.
El Gobierno Vasco confía en que haya una solución para evitar una reducción del 70 % en la cuota del verdel
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, considera inadmisible que "unos Estados estén sobrepescando sin ninguna cuota establecida" y otros tengan que "hacer un esfuerzo tan grande con una reducción de 70 %".
PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda
La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.
Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido hoy al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo.