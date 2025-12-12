AURREKONTUAK
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren babesik gabe onartuko dituzte Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak 

Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dituzte oposizioak aurkeztutako hiru osoko zuzenketak. Gauzak horrela, 2026ko aurrekontu proiektuak beste aurrerapauso bat eman du, behin betiko onespena eman aurretik. 

Gernikako Juntetxea. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak aurrekontu berriak izango ditu datorren urtean, koalizio gobernua osatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) gehiengoa dutelako Batzar Nagusietan. Oposizioko alderdiekin abiatutako elkarrizketek ez dute emaitzarik eman, eta, hortaz horien babesik gabe onartuko dituzte Aurrekontuak. 

Oposizioko hiru taldeek (EH Bildu, PP eta Elkarrekin Bizkaia) aurkeztutako hiru osoko zuzenketak eztabaidatu eta bozkatu dituzte, ostiral honetan, Batzar Nagusietan. Aurreikusi bezala, EAJk eta PSE-EEk atzera bota dituzte eta aurrekontu proiektuak beste pauso bat eman du aurrera. 

Gernikako Juntetxean egindako osoko bilkuran Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun eta Finantza diputatuak azaldu duenez, Elkarrekin Bizkaia taldearekin bart gauera arte negoziatzen aritu dira. Azkenean, baina, ez dute akordiorik lortu. Eneritz de Madariaga koalizio moreko ordezkariak eskerrak eman dizkio foru gobernuari egindako "ahaleginagatik, zintzotasunagatik eta gardentasunagatik". Hala ere, aurrekontu proposamena ez dela nahikoa nabarmendu du. 

Batzar Nagusietako taldeek 517 zuzenketa aurkeztu dituzte, eta, behin hiru osoko zuzenketa baztertuta, orain zuzenketa partzialak eztabaidatuko dituzte, abendua amaieran aurrekontu proiektuari behin betiko onespena eman aurretik. 

