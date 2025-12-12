EAJk eta PSE-EEk oposizioaren babesik gabe onartuko dituzte Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak
Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dituzte oposizioak aurkeztutako hiru osoko zuzenketak. Gauzak horrela, 2026ko aurrekontu proiektuak beste aurrerapauso bat eman du, behin betiko onespena eman aurretik.
Bizkaiko Foru Aldundiak aurrekontu berriak izango ditu datorren urtean, koalizio gobernua osatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) gehiengoa dutelako Batzar Nagusietan. Oposizioko alderdiekin abiatutako elkarrizketek ez dute emaitzarik eman, eta, hortaz horien babesik gabe onartuko dituzte Aurrekontuak.
Oposizioko hiru taldeek (EH Bildu, PP eta Elkarrekin Bizkaia) aurkeztutako hiru osoko zuzenketak eztabaidatu eta bozkatu dituzte, ostiral honetan, Batzar Nagusietan. Aurreikusi bezala, EAJk eta PSE-EEk atzera bota dituzte eta aurrekontu proiektuak beste pauso bat eman du aurrera.
Gernikako Juntetxean egindako osoko bilkuran Itxaso Berrojalbiz Bizkaiko Ogasun eta Finantza diputatuak azaldu duenez, Elkarrekin Bizkaia taldearekin bart gauera arte negoziatzen aritu dira. Azkenean, baina, ez dute akordiorik lortu. Eneritz de Madariaga koalizio moreko ordezkariak eskerrak eman dizkio foru gobernuari egindako "ahaleginagatik, zintzotasunagatik eta gardentasunagatik". Hala ere, aurrekontu proposamena ez dela nahikoa nabarmendu du.
Batzar Nagusietako taldeek 517 zuzenketa aurkeztu dituzte, eta, behin hiru osoko zuzenketa baztertuta, orain zuzenketa partzialak eztabaidatuko dituzte, abendua amaieran aurrekontu proiektuari behin betiko onespena eman aurretik.
Zure interesekoa izan daiteke
Bisigua, zapoa, itsaskiak... Zenbateko astindua izango da Eguberrietako menua gure poltsikorako?
Gabonak ate-joka ditugu eta MercabIlbao elikagaien banaketarako funtsezko nodoa da. Txikizkariak bertara joaten dira produktuak erostera, ondoren haien dendetan saltzeko. Gaur, goizean zehar, etengabe ikusi ditugu alde baterik bestera produktuak begiratzen eta erosten. Zer igo da gehien egun hauetan? Zer saltzen da gehien?
Nafarroako medikuek bat egin dute Estatuko medikuen greba orokorrarekin
Gaur elkarretarartzea egin dute goizean Vianako Printzea Kontsulta-zentroaren aurrean. Osasunbideako medikuak funtzionario deiren heinean, ez dute Estatuko gainerako medikuen gisan Estatutu propioa eskatzen, baina, horien moduan, baldintzak hobetzea eskatzen dute, 24 orduko goardiak amaitzea, asteko lan-ordu kopurua murriztea eta atsedenerako asti nahikoa izatea, besteak beste.
581.000 bidaiari izan zituzten azaroan Euskadiko aireportuek
Aenak jakinarazi duenez, Bilboko Aireportuak 526.994 bidaiarirekin itxi zuen hilabetea, Donostiako Aireportuak 31.918 bidaiarirekin eta Gasteizkoak 22.187 bidaiarirekin.
Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alquiler Seguro enpresari, Facuaren arabera
Ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.
KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da EAEn eta % 3ra igo da Nafarroan, azaroan
Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.
Talgoko Ezohiko Batzarrak gaur bozkatuko du Sidenor buru duen euskal kontsortzioak konpainia erosteko akordioa
Sidenorrek, BBK eta Vital fundazioekin eta Finkatuz Eusko Jaurlaritzaren funts publikoarekin batera, konpainiaren % 29,76 bereganatuko du 156,67 milioitan, akzioko 4,25 euroko prezioan. Trilantic Funtsak eta konpainia sortu zuen Oriol familiaren zati baten esku zegoen orain arte empresa.
Eusko Jaurlaritzak irtenbideak eskatu ditu datorren urtean berdelaren kuota % 70 murriztu behar ez izateko
Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren esanetan, "onartezina" da estatu batzuk inolako kuotarik gabe arrantzan aritzea, eta beste batzuek ahalegin handia egin behar izatea, % 70eko murrizketarekin.
Etxebizitza arloko premiazko neurrien legea onartu dute EAJk eta PSE-EEk, azkarrago eta gehiago eraikitzeko
Gobernuko bazkideek bultzatutako lege proiektuak eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko gehiago onartzea debekatu du, eta bizitegi berrietan etxebizitza babestuen kopurua %75etik %60ra apaltzea ahalbidetuko du.
Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte
Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Plus Ultrako presidente Julio Martinez eta airelineako CEO Roberto Roselli atxilotu ditu gaur, ustez dirua zuritzeagatik. Operazioan konpainiaren egoitza ere miatu du poliziak.