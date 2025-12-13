La UE aprueba un recorte del 73 % en la pesca de verdel para la primera mitad de 2026

La Unión Europea (UE) ha aprobado un acuerdo provisional sobre las cuotas de pesca para 2026, que incluye una importante reducción del 73 % en la pesca de verdel para la primera mitad del año.

En cuanto a la anchoa, se han registrado buenas noticias para la flota vasca, ya que se permitirá un aumento en las capturas, que alcanzarán las 29 700 toneladas, el límite máximo autorizado.

Además, la cuota de atún y bonito se incrementará en un 17 %. La merluza se mantendrá con la misma cuota que este año (17 445 toneladas), lo que genera cierta estabilidad para los pescadores.

Asimismo, el recorte en la cuota de abadejo ha sido menor al esperado. La reducción será del 13 %, en lugar del 28 % inicialmente propuesto. También se ha establecido una ligera disminución en la pesca de lenguado, con un recorte del 6 %.

La decisión, que afectará a varios países miembros, ha sido recibida con preocupación por parte de la consejera vasca de Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien ya había advertido previamente que una disminución de tal magnitud podría poner en peligro la viabilidad de la flota pesquera.

En el caso del Mediterráneo, donde las negociaciones también han sido intensas, el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha confirmado que los pescadores podrán faenar hasta 143 días en 2026. Ha añadido que ha sido una negociación "francamente difícil" ya que se partía de 9,7 días para la pesca de arrastre en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

El acuerdo aprobado se refiere a una cuota que estará en vigor hasta junio, a la espera de nuevas negociaciones con los países costeros como Noruega, Islandia, Reino Unido y las Islas Feroe. Así, el sector pesquero se prepara para adaptarse a estos cambios, que están lejos de ser definitivos y seguirán siendo objeto de discusión en los próximos meses.