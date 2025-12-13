EBk % 73 murriztu du berdel-arrantza 2026ko lehen sei hilabeteetarako
Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (29.700 tonako harrapaketak). Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, negoziazio berrien zain.
Europar Batasunak (EB) behin-behineko akordio bat onartu du 2026rako arrantza-kuotei buruz. Horren arabera, % 73 murriztuko da berdel-arrantza lehen seihilekoan.
Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (guztira 29.700 tona harrapatzeko aukera emango da). Gainera, hegalaburraren zein hegaluzearen kuota % 17 handituko da. Legatza aurtengo kuota berarekin mantenduko da (17.445 tona), eta horrek nolabaiteko egonkortasuna emango die arrantzaleei.
Era berean, abadejo kuotaren murrizketa espero zena baino txikiagoa izan da azkenean: % 13koa, hasieran proposatutako % 28aren ordez.
Erabakia hainbat herrialde kideri eragingo die, eta Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza sailburuak kezkaz hartu du. Izan ere, sailburuak aldez aurretik ohartarazi zuen neurri hori murrizteak arriskuan jar zezakeela arrantza-ontzidiaren bideragarritasuna.
Mediterraneoaren kasuan ere negoziazioak oso zailak izan dira, eta Luis Planas Espainiako Nekazaritza eta Arrantza ministroak baieztatu du arrantzaleek 143 egunera arte arrantzatu ahal izango dutela 2026an. Hasieran, ordea, arraste-arrantzarako 9,7 egun onartu nahi zituen bakarrik Europako Batzordeak.
Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, Norvegia, Islandia, Erresuma Batua eta Faroe Irlekin negoziazio berriak egiteko zain. Bitartean, arrantza sektorea aldaketa horietara egokitzeko prestatzen ari da. Datozen hilabeteetan negoziatzen jarraituko dute.
Zure interesekoa izan daiteke
EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei
2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari.
Aurreko egunetako antzerako jarraipena izan du medikuen grebak ostiralean EAEn
Osakidetzak emandako datuen arabera, goizeko txandan % 19,63k egin du lanuztea eta arratsaldekoan, berriz, %9,22k.
Talgoko Batzarrak kapitala handitzea eta Sidenor eta SEPIren sarrera onartu ditu, Eusko Jaurlaritza barne
Konpainiak "laster" formalizatuko du Sidenor buru duen euskal partzuergoak konpainiaren % 29,76 eskuratzea. SEPIk 45 milioi euro jarriko ditu kapitalaren % 7,8 kontrolatzeko, 4,25 euro akzioko, kapital-gehikuntzara joz.
Pozik hartu dute Arabako erresidentzietako langileek gatazkaren konponbidea, 6 urteko borrokaren ondoren
Soldata % 32,5 igoko zaie eta hilean 1.500 euro gordin irabaztera iritsiko dira. Elkarrekin-Podemosek aurrekontuak onartzeko baldintza gisa gai hau jarri izana eskertu dute.
Bisigua, zapoa, itsaskiak... Zenbateko astindua izango da Eguberrietako menua gure poltsikorako?
Gabonak ate-joka ditugu eta MercabIlbao elikagaien banaketarako funtsezko nodoa da. Txikizkariak bertara joaten dira produktuak erostera, ondoren haien dendetan saltzeko. Gaur, goizean zehar, etengabe ikusi ditugu alde baterik bestera produktuak begiratzen eta erosten. Zer igo da gehien egun hauetan? Zer saltzen da gehien?
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren babesik gabe onartuko dituzte Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak
Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dituzte oposizioak aurkeztutako hiru osoko zuzenketak. Gauzak horrela, 2026ko aurrekontu proiektuak beste aurrerapauso bat eman du, behin betiko onespena eman aurretik.
Nafarroako medikuek bat egin dute Estatuko medikuen greba orokorrarekin
Gaur elkarretarartzea egin dute goizean Vianako Printzea Kontsulta-zentroaren aurrean. Osasunbideako medikuak funtzionario deiren heinean, ez dute Estatuko gainerako medikuen gisan Estatutu propioa eskatzen, baina, horien moduan, baldintzak hobetzea eskatzen dute, 24 orduko goardiak amaitzea, asteko lan-ordu kopurua murriztea eta atsedenerako asti nahikoa izatea, besteak beste.
581.000 bidaiari izan zituzten azaroan Euskadiko aireportuek
Aenak jakinarazi duenez, Bilboko Aireportuak 526.994 bidaiarirekin itxi zuen hilabetea, Donostiako Aireportuak 31.918 bidaiarirekin eta Gasteizkoak 22.187 bidaiarirekin.
Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alquiler Seguro enpresari, Facuaren arabera
Ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.