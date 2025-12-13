ARRANTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EBk % 73 murriztu du berdel-arrantza 2026ko lehen sei hilabeteetarako

Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (29.700 tonako harrapaketak). Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, negoziazio berrien zain.

(Foto de ARCHIVO) Caballa o verdel REMITIDA / HANDOUT por DELEGACIÓN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/2/2021

Harrapatutako berdela. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak (EB) behin-behineko akordio bat onartu du 2026rako arrantza-kuotei buruz. Horren arabera, % 73 murriztuko da berdel-arrantza lehen seihilekoan

Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (guztira 29.700 tona harrapatzeko aukera emango da). Gainera, hegalaburraren zein hegaluzearen kuota % 17 handituko da. Legatza aurtengo kuota berarekin mantenduko da (17.445 tona), eta horrek nolabaiteko egonkortasuna emango die arrantzaleei.

Era berean, abadejo kuotaren murrizketa espero zena baino txikiagoa izan da azkenean: % 13koa, hasieran proposatutako % 28aren ordez.

Erabakia hainbat herrialde kideri eragingo die, eta Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza sailburuak kezkaz hartu du. Izan ere, sailburuak aldez aurretik ohartarazi zuen neurri hori murrizteak arriskuan jar zezakeela arrantza-ontzidiaren bideragarritasuna.

Mediterraneoaren kasuan ere negoziazioak oso zailak izan dira, eta Luis Planas Espainiako Nekazaritza eta Arrantza ministroak baieztatu du arrantzaleek 143 egunera arte arrantzatu ahal izango dutela 2026an. Hasieran, ordea, arraste-arrantzarako 9,7 egun onartu nahi zituen bakarrik Europako Batzordeak.

Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, Norvegia, Islandia, Erresuma Batua eta Faroe Irlekin negoziazio berriak egiteko zain. Bitartean, arrantza sektorea aldaketa horietara egokitzeko prestatzen ari da. Datozen hilabeteetan negoziatzen jarraituko dute.

Arrantza Euskal Autonomia Erkidegoa Europa Europar Batasuna Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi