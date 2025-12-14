El Gobierno francés inicia este lunes la vacunación contra la dermatosis de un millón de bovinos en el suroeste

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha anunciado este domingo que estará presente este lunes en el inicio de la vacunación de casi un millón de cabezas de ganado vacuno contra la dermatosis nodular contagiosa en el suroeste del Estado francés, donde grupos de ganaderos continúan hoy con bloqueos en algunas autopistas y carreteras.



"Este es un reto que asumiremos con los ganaderos: vacunar a un millón de animales lo antes posible, ya que es la forma de combatir la enfermedad. Y esta vacunación es crucial", ha dicho Genevard a la radio Europe 1.



La ministra de Agricultura ha recalcado que la vacunación es "una vía de esperanza para evitar el sacrificio de ganado".



Mientras, en Ipar Euskal Herria los agricultores continúan con las movilizaciones. Protestan contra las medidas establecidas por el gobierno francés para estos casos, ya que están obligados a sacrificar a todas las reses de una explotación si aparece un positivo. Todavía no ha habido ningún caso en Iparralde, pero temen que ocurra y que tengan que tomar una medida "tan excesiva". Desde el viernes bloquean varias carreteras, entre ellas la A64 en en Beskoitze, entre Baiona y Toulouse y Baiona, y hoy han trasladado sus acciones también a Donibane Lohizune (San Juan de Luz.).

50 agricultores de Lapurdi han bloqueado este mediodía el puente de San Juan de Luz contra las medidas de DNK, formando una caravana desde Urruña. Sobre las 16:30 horas, han decidido que algunos de ellos se acercarán a la zona de Beskoitze, donde permanece bloqueada la autopista A64.

Según informa Vinci Autopistas en su página web, el tráfico continúa con importantes interrupciones en el suroeste, con cierres parciales de las autopistas A64 y A62. La primera permanece cerrada al tráfico en ambas direcciones entre Montréjeau (salida 17), Beskoitze (salida 3) y Urt (salida 4), así como el ramal de acceso a la autopista A645. Y en la segunda, el tráfico también está cortado en el enlace de Castelsarrasin (salida 9).