El Gobierno francés inicia este lunes la vacunación contra la dermatosis de un millón de bovinos en el suroeste
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha anunciado este domingo que estará presente este lunes en el inicio de la vacunación de casi un millón de cabezas de ganado vacuno contra la dermatosis nodular contagiosa en el suroeste del Estado francés, donde grupos de ganaderos continúan hoy con bloqueos en algunas autopistas y carreteras.
"Este es un reto que asumiremos con los ganaderos: vacunar a un millón de animales lo antes posible, ya que es la forma de combatir la enfermedad. Y esta vacunación es crucial", ha dicho Genevard a la radio Europe 1.
La ministra de Agricultura ha recalcado que la vacunación es "una vía de esperanza para evitar el sacrificio de ganado".
Mientras, en Ipar Euskal Herria los agricultores continúan con las movilizaciones. Protestan contra las medidas establecidas por el gobierno francés para estos casos, ya que están obligados a sacrificar a todas las reses de una explotación si aparece un positivo. Todavía no ha habido ningún caso en Iparralde, pero temen que ocurra y que tengan que tomar una medida "tan excesiva". Desde el viernes bloquean varias carreteras, entre ellas la A64 en en Beskoitze, entre Baiona y Toulouse y Baiona, y hoy han trasladado sus acciones también a Donibane Lohizune (San Juan de Luz.).
50 agricultores de Lapurdi han bloqueado este mediodía el puente de San Juan de Luz contra las medidas de DNK, formando una caravana desde Urruña. Sobre las 16:30 horas, han decidido que algunos de ellos se acercarán a la zona de Beskoitze, donde permanece bloqueada la autopista A64.
Según informa Vinci Autopistas en su página web, el tráfico continúa con importantes interrupciones en el suroeste, con cierres parciales de las autopistas A64 y A62. La primera permanece cerrada al tráfico en ambas direcciones entre Montréjeau (salida 17), Beskoitze (salida 3) y Urt (salida 4), así como el ramal de acceso a la autopista A645. Y en la segunda, el tráfico también está cortado en el enlace de Castelsarrasin (salida 9).
En una carta abierta, la presidenta de la región de Occitania, la socialista Carole Delga, ha instado este domingo al primer ministro, el macronista Sébastien Lecornu, a intervenir para establecer un diálogo "franco y sincero" con los ganaderos, "única manera de aliviar las tensiones que siguen agravándose en muchos departamentos". Delga ha señalado que "la indignación y la ira crecen inexorablemente ante la desesperación popular. Reflejan la conmoción que siente toda una profesión y, más allá de ella, la población, ante la gestión gubernamental de la dermatosis nodular".
El sábado por la tarde, el prefecto de los Pirineos Atlánticos se reunió durante dos horas con representantes del sindicato Coordination Rurale y estos le pidieron que trasladara sus reivindicaciones al Ministerio. El prefecto tiene previsto reunirse este lunes por la tarde en Pau con representantes de la Confédération Paysanne y del sindicato ELB.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco concede diez años más de licencia para continuar con la actividad naval en Astilleros Balenciaga
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia, que deberá ser destinada al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación o para formular alegaciones.
La Diputación de Alava y Elkarrekin Podemos IU pactan la aprobación de los presupuestos de 2026
El pacto se daba por seguro tras haber retirado la formación morada su enmienda a la totalidad de las cuentas el pasado viernes, tras el preacuerdo laboral en torno a las residencias privadas del territorio, la condición imprescindible que ponía Elkarrekin para apoyar las cuentas forales.
La plantilla de Mercedes Vitoria convocada a parar una hora por turno desde este lunes
Mañana, lunes, empezarán los paros de una hora, pero sin movilizaciones, que serán el martes 16 y el jueves 18, cuando se han convocado sendas concentraciones a las 14: 15, coincidiendo con los cambios de turno, en las afueras de la fábrica.
Valoración agridulce de la flota vasca en torno a las cuotas de pesca fijadas por la UE
La flota de altura de Ondarroa ha visto mermadas sus cuotas de merluza y gallo, aunque la peor parte se la llevan las pequeñas embarcaciones que faenan verdel con anzuelo: las capturas se han reducido un 70 %. El acuerdo es "positivo" para la flota de bajura, quien mantiene la cuota de bonito y aumenta la del atún rojo y la anchoa.
Los agricultores de Iparralde bloquean la A64 en protesta por las medidas contra la dermatosis nodular
El Gobierno francés ha tomado medidas drásticas para controlar la enfermedad y ha ordenado que se sacrifiquen todas las vacas de una granja en caso de que aparezca algún caso positivo. Los ganaderos seguirán protestando hasta el lunes para trasladar su "indignación" al Gobierno de Macron.
El Gobierno Vasco busca medidas para amortiguar las pérdidas por la reducción de pesca del verdel
El Ejecutivo vasco va a convocar reuniones para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas. Además, el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca.
La UE aprueba un recorte del 73 % en la pesca de verdel para la primera mitad de 2026
En cuanto a la anchoa, se han registrado buenas noticias para la flota vasca, ya que se permitirá un aumento en las capturas, que alcanzarán las 29 700 toneladas, el límite máximo autorizado. El acuerdo aprobado se refiere a una cuota que estará en vigor hasta junio, a la espera de nuevas negociaciones.
La huelga de médicos mantiene un seguimiento similar en la CAV en su cuarto día
Según datos facilitados por Osakidetza, en el turno de mañana el paro ha sido del 19,63 % y en el de tarde del 9,22 %.
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu
El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros.