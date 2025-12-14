DERMATOSI NODULARRA
Frantziako Gobernuak astelehen honetan hasiko du hego-mendebaldeko milioi bat behi dermatosiaren aurka txertatzen

Bitartean, Ipar Euskal Herrian laborariek mobilizazioekin jarraitzen dute. Prefeta Confederation Paysanne eta ELB sindikatuetako ordezkariekin bilduko da astelehen arratsaldean Pauen.

laborariak-protestas-beskoitze-traktoreak

Nekazariak Beskoitzen, protestan. Argazkia: Euskal Irratiak

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Annie Genevard Frantziako Nekazaritza ministroak iragarri duenez, astelehenean hasiko dira dermatosi nodular kutsakorraren aurkako txertoak jartzen Frantziako Estatuko hego-mendebaldean. Protokoloan aldaketarik ez du iragarri, ordea, eta laborariek protestekin jarraitzen dute.

"Abeltzainekin batera egingo diogu aurre erronka honi: ahalik eta lasterren milioi bat animaliari txertoa jarriko diegu, hori baita gaixotasunari aurre egiteko modua. Txertaketa hau erabakigarria da", esan dio Genevardek Europe 1 irratiari; izan ere, horren iritziz, txertaketa da "ganadua hiltzea saihesteko daukagun itxaropen-bide bakarra".

Bitartean, Euskal Herrian nekazariek mobilizazioekin jarraitzen dute. Frantziako Gobernuak kasu hauetarako ezarritako protokoloaren aurka protestatzen dute, ustiategi bateko abelburu guztiak sakrifikatzera behartuta baitaude positibo bat agertzen bada. Oraindik ez da kasurik izan Iparraldean, baina beldur dira ez ote duten "gehiegizko neurri hori" hartu beharko etorkizun hurbilean. Ostiraletik, hainbat errepide blokeatzen ari dira protesta gisa, horien artean A64 errepidea Beskoitzen, Baiona eta Frantziako Tolosa artean, eta gaur Donibane Lohizunera ere eraman dituzte traktoreak.

Beskoitzen ez zeuden hainbat laborarik 50 traktorerekin trafikoa eten dute eguerdian Urruñatik Donibane Lohizuneko zubiraino. 16:30 aldera, horietako batzuk Beskoitzera hurbiltzea erabaki dute, A64 autobideko blokeoa indartzeko.

Vinci Autopista enpresak bere webgunean jakinarazi duenez, trafikoak etenaldi handiak izaten jarraitzen du Frantziakok Estatuko hego-mendebaldean, eta A64 eta A62 autobideak partzialki itxita daude. Lehenengoa bi norabideetan dago itxita, Montréjeau (17. irteera), Beskoitze (3. irteera) eta Ahurti (4. irteera) artean, bai eta A645 autobidera sartzeko bidea ere. Bigarrenean, berriz, Castelsarrasingo lotunea itxita dago (9. irteera).

Gutun ireki batean, Carole Delga Okzitania eskualdeko presidente sozialistak esku hartzeko eskatu dio Sebastien Lecornu lehen ministroari, eta abeltzainekin elkarrizketa "zintzoa" izateko, "departamendu askotan larriagotzen ari diren tentsioak arintzeko modu bakarra" delako. Delgak adierazi duenez, "haserrea etengabe hazten ari da herritarren etsipenaren aurrean. Lehen sektoreak eta, hortik harago, herritarrek sentitzen duten ezinegona islatzen dute".

Larunbat arratsaldean, Pirinio Atlantikoetako prefeta bi orduz bildu zen Coordination Rurale sindikatuko ordezkariekin, eta horiek euren aldarrikapenak Ministerioari helarazteko eskatu zioten. Prefeta Confederation Paysanne eta ELB sindikatuko ordezkariekin bilduko da astelehen arratsaldean Pauen.

Zer da DNC, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
