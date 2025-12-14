El Gobierno Vasco concede diez años más de licencia para continuar con la actividad naval en Astilleros Balenciaga

El Gobierno Vasco ha hecho una propuesta de concesión a Astilleros Balenciaga de unos terrenos en el puerto de Zumaia para la construcción y reparación de buques.



Astilleros Balenciaga ha cerrado su venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports, aún a falta de un acuerdo con el comité de empresa. Además, la empresa presentó una solicitud al Gobierno Vasco el pasado 19 de noviembre para continuar su actividad industrial en unas instalaciones portuarias estratégicamente situadas, con acceso directo al canal y salida al mar Cantábrico.



La concesión prevista afecta a un área aproximada de 22 400 metros cuadrados, en los que se ubican las infraestructuras necesarias para la construcción de buques metálicos de hasta 110 metros de eslora.



Ahora, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará a Balenciaga la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia, que deberá ser destinada al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval.



Esta propuesta de concesión, que deberá ser aceptada por la empresa, recoge los requisitos técnicos, económicos y administrativos necesarios.



El plazo inicial de concesión es de 10 años, prorrogable hasta un máximo de 50 años, y también conlleva la obligación de presentar una garantía de explotación de 190 000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes, estimadas en 361 887 euros (IVA incluido), sujeto a medición topográfica definitiva.



Con la notificación de las condiciones, Astilleros Balenciaga dispone ahora de un plazo de 10 días para su aceptación expresa o para formular alegaciones.