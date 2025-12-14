ONTZIGINTZA
Jaurlaritzak beste hamar urteko lizentzia eman dio Balenciaga ontziolari itsas jarduerarekin jarraitzeko

22.400 metro koadroko lursail bat utziko diola iragarri du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Lursail horren erabilera itsasontziak eraikitzera eta konpontzera mugatu du Jaurlaritzak. Balenciaga ontziolak 10 eguneko epea du baimen hori ordaintzeko edo alegazioak aurkezteko.

Balenciaga ontziolak. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zumaiako portuan lursail batzuk lagatzeko proposamena egin dio Eusko Jaurlaritzak Balenciaga ontziolari. Hori bai, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko soilik erabili ahal izango ditu ontziolak lursail horiek.

Balenciaga ontziolak itxi du dagoeneko salmenta Abu Dhabi Ports talde arabiarrarekin, oraingoz enpresa batzordearekin horretarako akordiorik egin ez badu ere. Gainera, iragan azaroaren 19an, eskari bat aurkeztu zion enpresak Jaurlaritzari, estrategikoki kokatutako instalazio batzuetan jarduerari eutsi ahal izateko.

Jaurlaritzak proposatutako lursailak 22.400 metro koadroko eremua hartzen du, eta 110 metro luzera arteko ontziak eraikitzeko azpiegiturak ditu.

Orain, enpresari dagokio baldintza teknikoak, ekonomikoak eta administratiboak jasotzen dituen proposamen horri erantzutea.

Hain zuzen ere, hamar urteko lizentzia eman dio Jaurlaritzak Balenciagari, eta 50 urteraino luza daiteke baimen hori. 

Behin emakidaduna jasota, 10 eguneko epea du Balenciagak horri erantzun eta baiezkoa emateko edo alegazioak aurkezteko. 

