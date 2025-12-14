Jaurlaritzak beste hamar urteko lizentzia eman dio Balenciaga ontziolari itsas jarduerarekin jarraitzeko
22.400 metro koadroko lursail bat utziko diola iragarri du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Lursail horren erabilera itsasontziak eraikitzera eta konpontzera mugatu du Jaurlaritzak. Balenciaga ontziolak 10 eguneko epea du baimen hori ordaintzeko edo alegazioak aurkezteko.
Zumaiako portuan lursail batzuk lagatzeko proposamena egin dio Eusko Jaurlaritzak Balenciaga ontziolari. Hori bai, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko soilik erabili ahal izango ditu ontziolak lursail horiek.
Balenciaga ontziolak itxi du dagoeneko salmenta Abu Dhabi Ports talde arabiarrarekin, oraingoz enpresa batzordearekin horretarako akordiorik egin ez badu ere. Gainera, iragan azaroaren 19an, eskari bat aurkeztu zion enpresak Jaurlaritzari, estrategikoki kokatutako instalazio batzuetan jarduerari eutsi ahal izateko.
Jaurlaritzak proposatutako lursailak 22.400 metro koadroko eremua hartzen du, eta 110 metro luzera arteko ontziak eraikitzeko azpiegiturak ditu.
Orain, enpresari dagokio baldintza teknikoak, ekonomikoak eta administratiboak jasotzen dituen proposamen horri erantzutea.
Hain zuzen ere, hamar urteko lizentzia eman dio Jaurlaritzak Balenciagari, eta 50 urteraino luza daiteke baimen hori.
Behin emakidaduna jasota, 10 eguneko epea du Balenciagak horri erantzun eta baiezkoa emateko edo alegazioak aurkezteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Ahal Dugu Ezker Anitza-IUk 2026ko aurrekontuak adostu dituzte
Ituna segurutzat jotzen zen alderdi moreak joan den ostiralean osoko zuzenketa erretiratu ondoren, baina erabat itxi gabe zegoen. Astelehenean emango ditu alderdi moreak akordioaren xehetasunak.
Frantziako Gobernuak astelehen honetan hasiko du hego-mendebaldeko milioi bat behi dermatosiaren aurka txertatzen
Bitartean, Ipar Euskal Herrian laborariek mobilizazioekin jarraitzen dute. Prefeta Confederation Paysanne eta ELB sindikatuetako ordezkariekin bilduko da astelehen arratsaldean Pauen.
Gasteizko Mercedeseko langileak ordubeteko lanuztera daude deituta txanda bakoitzean astelehenetik ostegunera
Bihar, astelehena, hasiko dituzte lanuzteak, baina mobilizaziorik gabe. Asteartean eta ostegunean, ordea, elkarretaratzeak egingo dituzte 14:15ean, txanda aldaketekin batera, lantegiaren kanpoaldean.
Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan
Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.
Ipar Euskal Herriko laborariek A64a blokeatu dute dermatosi nodularraren aurkako neurriak salatzeko
Mobilizazioak bart abiatu dituzte, errepidean traktoreak eta lasto fardoak jarrita. Gaixotasuna kontrolatzeko, neurri zorrotzak hartu ditu Frantziako Gobernuak, eta kasuren bat agertuz gero, etxaldeko behi guztiak hiltzeko agindua eman du. Abeltzainek astelehenera arte jarraituko dute protestan, Macronen gobernuari euren “haserrea” helarazteko.
Jaurlaritza berdelaren kuota murrizteak eragingo dituen galerak arintzeko neurriak bilatzen ari da
Bilerak deituko ditu kuota berrien eragin ekonomikoa aztertzeko eta galerak arintzen lagunduko duten neurriak aztertzeko. Gainera, beste espezie batzuentzat ere murrizketak aurreikusi ditu Europar Batasunak.
EBk % 73 murriztu du berdelaren kuota 2026ko lehen sei hilabeteetarako
Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (29.700 tonako harrapaketak). Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, negoziazio berrien zain.
EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei
2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari.
Aurreko egunetako antzerako jarraipena izan du medikuen grebak ostiralean EAEn
Osakidetzak emandako datuen arabera, goizeko txandan % 19,63k egin du lanuztea eta arratsaldekoan, berriz, %9,22k.