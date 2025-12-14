La plantilla de Mercedes Vitoria convocada a parar una hora por turno desde este lunes

Las trabajadoras y los trabajadores de Mercedes Vitoria están convocados por el comité a parar una hora por turno —la última de cada turno— desde mañana hasta el jueves 18, por el "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica.



Mañana, lunes, empezarán los paros de una hora, pero sin movilizaciones, que serán el martes 16 y el jueves 18, cuando se han convocado sendas concentraciones a las 14: 15, coincidiendo con los cambios de turno, en las afueras de la fábrica.



Estos paros han sido convocados por la mayoría del comité de empresa, con los votos favorables de ELA, LAB y ESK y la abstención del resto de los sindicatos: UGT, CC. OO. y Ekintza.



El comité envió un comunicado a la plantilla de la mayor fábrica de Euskadi, con cerca de 5000 trabajadores, para que secunde estas movilizaciones ante el "empeoramiento grave" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar en la empresa.



Los tres sindicatos mayoritarios denuncian los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de acuerdos adoptados, la contratación de personal eventual a través de empresas de trabajo temporal y que la dirección esté ignorando las firmas de la plantilla contra la novena hora de los turnos de mañana y tarde, una vez que se anuló el de noche.



Los paros tendrán lugar la última semana de producción en Mercedes Vitoria de este año, que quedará suspendida a partir de este viernes 19 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026.