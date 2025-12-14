Gasteizko Mercedeseko langileak ordubeteko lanuztera daude deituta txanda bakoitzean astelehenetik ostegunera
Bihar, astelehena, hasiko dituzte lanuzteak, baina mobilizaziorik gabe. Asteartean eta ostegunean, ordea, elkarretaratzeak egingo dituzte 14:15ean, txanda aldaketekin batera, lantegiaren kanpoaldean.
Gasteizko Mercedes Benzeko langile batzordeak lan txanda bakoitzeko ordubeteko lanuztea deitu du astelehenetik (hilak 15) ostegunera (hilak 18) bitartean, horren iritzian, lantegiko "lan-harremanak okertu direlako".
ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta gainerako sindikatuen (UGT, CCOO eta Ekintza) abstentzioarekin, batzordeak azken bileran gehiengoz adostutako mobilizazioak dira orain iragarritako lanuzteak.
Batzordeak ohar bat bidali zien duela egun batzuk 5.000 langileei mobilizazio horietan parte hartzea eskatzeko, lan baldintzen eta familia kontziliazioaren "okerragotze larria" salatzeko asmoz.
Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete eta etengabe urratu dituela adostutako akordioak, behin-behineko langileak aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatzen dituela eta zuzendaritzak ez dituela kontuan hartu langileen sinadurak goizeko eta arratsaldeko txandetako bederatzigarren ordua egitearen aurka, behin gauekoa bertan behera utzita.
Azaldu dutenez, mobilizazio horiek egiteko arrazoien artean daude aste barruan arratsaldeko txandetan 45 orduko lanaldiak egiten dituztela, eta 53 ordukoak goizekoetan, bederatzigarren orduaren eta larunbatetako lanaren ondorio zuzena. Sindikatuen aburuz, horrek eta 2026an inolako zubirik gabeko egutegiak "ezinezko egiten dute familia eta lana uztartzea".
Abenduaren 19tik 2026ko urtarrilaren 12ra arte ekoizpena geldituko dute Gasteizko Mercedes Benzen.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaurlaritzak beste hamar urteko lizentzia eman dio Balenciaga ontziolari itsas jarduerarekin jarraitzeko
22.400 metro koadroko lursail bat utziko diola iragarri du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Lursail horren erabilera itsasontziak eraikitzera eta konpontzera mugatu du Jaurlaritzak. Balenciaga ontziolak 10 eguneko epea du baimen hori ordaintzeko edo alegazioak aurkezteko.
Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Ahal Dugu Ezker Anitza-IUk 2026ko aurrekontuak adostu dituzte
Ituna segurutzat jotzen zen alderdi moreak joan den ostiralean osoko zuzenketa erretiratu ondoren, baina erabat itxi gabe zegoen. Astelehenean emango ditu alderdi moreak akordioaren xehetasunak.
Frantziako Gobernuak astelehen honetan hasiko du hego-mendebaldeko milioi bat behi dermatosiaren aurka txertatzen
Bitartean, Ipar Euskal Herrian laborariek mobilizazioekin jarraitzen dute. Prefeta Confederation Paysanne eta ELB sindikatuetako ordezkariekin bilduko da astelehen arratsaldean Pauen.
Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan
Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.
Ipar Euskal Herriko laborariek A64a blokeatu dute dermatosi nodularraren aurkako neurriak salatzeko
Mobilizazioak bart abiatu dituzte, errepidean traktoreak eta lasto fardoak jarrita. Gaixotasuna kontrolatzeko, neurri zorrotzak hartu ditu Frantziako Gobernuak, eta kasuren bat agertuz gero, etxaldeko behi guztiak hiltzeko agindua eman du. Abeltzainek astelehenera arte jarraituko dute protestan, Macronen gobernuari euren “haserrea” helarazteko.
Jaurlaritza berdelaren kuota murrizteak eragingo dituen galerak arintzeko neurriak bilatzen ari da
Bilerak deituko ditu kuota berrien eragin ekonomikoa aztertzeko eta galerak arintzen lagunduko duten neurriak aztertzeko. Gainera, beste espezie batzuentzat ere murrizketak aurreikusi ditu Europar Batasunak.
EBk % 73 murriztu du berdelaren kuota 2026ko lehen sei hilabeteetarako
Antxoari dagokionez, albiste onak euskal arrantzaleentzat, gehieneko muga baimendu baita (29.700 tonako harrapaketak). Onartutako kuotak ekainera arte egongo dira indarrean, negoziazio berrien zain.
EBk 3 euroko tasa ezarriko die uztailetik aurrera Shein eta Temu plataformetan egindako erosketei
2028rako aurreikusitako behin betiko muga-zergen erreforma indarrean sartu arte egongo da indarrean. Erreforma horren bidez, EBk amaiera eman nahi dio 150 eurotik beherako balioa duten produktuak muga-zergak ordaintzetik salbuetsita egoteari.
Aurreko egunetako antzerako jarraipena izan du medikuen grebak ostiralean EAEn
Osakidetzak emandako datuen arabera, goizeko txandan % 19,63k egin du lanuztea eta arratsaldekoan, berriz, %9,22k.