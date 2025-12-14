Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizko Mercedeseko langileak ordubeteko lanuztera daude deituta txanda bakoitzean astelehenetik ostegunera

Bihar, astelehena, hasiko dituzte lanuzteak, baina mobilizaziorik gabe. Asteartean eta ostegunean, ordea, elkarretaratzeak egingo dituzte 14:15ean, txanda aldaketekin batera, lantegiaren kanpoaldean.

MERCEDES BENZ VITORIA GASTEIZ EFE
Mercedes Vitoria. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Mercedes Benzeko langile batzordeak lan txanda bakoitzeko ordubeteko lanuztea deitu du astelehenetik (hilak 15) ostegunera (hilak 18) bitartean, horren iritzian, lantegiko "lan-harremanak okertu direlako".

ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta gainerako sindikatuen (UGT, CCOO eta Ekintza) abstentzioarekin, batzordeak azken bileran gehiengoz adostutako mobilizazioak dira orain iragarritako lanuzteak.

Batzordeak ohar bat bidali zien duela egun batzuk 5.000 langileei mobilizazio horietan parte hartzea eskatzeko, lan baldintzen eta familia kontziliazioaren "okerragotze larria" salatzeko asmoz.

Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete eta etengabe urratu dituela adostutako akordioak, behin-behineko langileak aldi baterako laneko enpresen bidez kontratatzen dituela eta zuzendaritzak ez dituela kontuan hartu langileen sinadurak goizeko eta arratsaldeko txandetako bederatzigarren ordua egitearen aurka, behin gauekoa bertan behera utzita.

Azaldu dutenez, mobilizazio horiek egiteko arrazoien artean daude aste barruan arratsaldeko txandetan 45 orduko lanaldiak egiten dituztela, eta 53 ordukoak goizekoetan, bederatzigarren orduaren eta larunbatetako lanaren ondorio zuzena. Sindikatuen aburuz, horrek eta 2026an inolako zubirik gabeko egutegiak "ezinezko egiten dute familia eta lana uztartzea".

Abenduaren 19tik 2026ko urtarrilaren 12ra arte ekoizpena geldituko dute Gasteizko Mercedes Benzen.

Lan gatazkak Gasteiz Mercedes Benz Grebak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal arrantzaleak arrainak arrantza arrain lonja
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan

Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.

Gehiago ikusi