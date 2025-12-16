Pesca de la angula
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gobierno Vasco: "Los últimos informes sobre la situación de la angula nos obligan a tomar esta decisión"

Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca
18:00 - 20:00
Leandro Azkue. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritza: "Angularen egoerari buruzko azken txostenek erabaki hau hartzera behartzen gaituzte"

Última actualización

Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral del Gobierno Vasco, ha subrayado la necesidad de actualizar el plan de gestión porque "el plan actual no ha dado los resultados esperados".

Pesca Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Cargar más