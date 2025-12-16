La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a los tribunales para poder salir a pescar

La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a la vía judicial después de que el Gobierno Vasco haya suspendido unilateralmente la campaña de pesca de la angula 2025-2026. Así lo han trasladado representantes de la Asociación de Anguleros de Euskadi en declaraciones a Orain, tras la primera reunión mantenida con el Gobierno Vasco, que califican de “vacía de contenido”.

Según han explicado, el encuentro se ha limitado a una exposición genérica sobre el plan de gestión, sin que el Ejecutivo presentara “ningún escrito ni propuesta concreta” para proteger ni al sector ni a la propia pesca.

“No han puesto nada encima de la mesa”, han insistido. Además, han denunciado una falta de interés institucional hacia una actividad minoritaria. “Somos pocos y movemos poco; nos ha quedado claro que no les interesa”, han lamentado.

Ante este escenario, los anguleros consideran que la única opción que les queda es acudir a los tribunales. Entre los argumentos que esgrimirán figura el presunto incumplimiento del decreto aprobado en 2024 y la falta de coordinación con el resto de comunidades autónomas, tal y como exige la normativa.

“En otras comunidades se está pescando. No tiene sentido que solo se prohíba en la CAV”, han señalado, cuestionando además la eficacia de una prohibición aislada. “Por no pescar nosotros no se va a salvar la angula”, subrayan, citando informes biológicos que, a su juicio, apuntan a la necesidad de decisiones conjuntas.

El sector también critica lo que considera una “falta de respeto” por parte del Gobierno Vasco y descarta que exista margen para una marcha atrás. “No tenemos ninguna esperanza; han dejado muy claro que no habrá pesca y que los próximos años también los ven complicados”, han afirmado.

Desde la Asociación de Anguleros de Euskadi recuerdan que han vuelto a ofrecer su colaboración para un nuevo plan de gestión, pero denuncian que el Ejecutivo ha “cerrado las puertas” a cualquier alternativa.

En este sentido, insisten en que el problema no puede abordarse únicamente desde la prohibición de la pesca y reclaman medidas como la repoblación y la restauración del hábitat, siguiendo modelos como el de Francia. También apuntan a otros factores que afectan gravemente a la especie, como las centrales hidroeléctricas y las barreras en los ríos.

El Gobierno Vasco, por su parte, ha expresado su respeto por la decisión adoptada por la Asociación, afirmando que es "libre" de tomar esta decisión y emprender la vía judicial.

Fuentes del Departamento de Agricultura y Pesca han señalado a ORAIN que para el Gobierno es "imprescindible" que la asociación participe en el plan de gestión de la angula. Según han precisado, en la reunión celebrada hoy se ha subrayado esta necesidad y, tal y como se les había "propuesto anteriormente", se les ha pedido que participen en la revisión del plan de gestión que arrojará resultados para el próximo año.