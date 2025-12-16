La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a los tribunales para poder salir a pescar
Los anguleros vascos se quejan de la suspensión de la campaña de la angula por parte del Gobierno Vasco, mientras en otras comunidades de la costa cantábrica estará permitida la pesca. El Gobierno Vasco, por su parte, ha mostrado su respeto hacia esa decisión.
La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a la vía judicial después de que el Gobierno Vasco haya suspendido unilateralmente la campaña de pesca de la angula 2025-2026. Así lo han trasladado representantes de la Asociación de Anguleros de Euskadi en declaraciones a Orain, tras la primera reunión mantenida con el Gobierno Vasco, que califican de “vacía de contenido”.
Según han explicado, el encuentro se ha limitado a una exposición genérica sobre el plan de gestión, sin que el Ejecutivo presentara “ningún escrito ni propuesta concreta” para proteger ni al sector ni a la propia pesca.
“No han puesto nada encima de la mesa”, han insistido. Además, han denunciado una falta de interés institucional hacia una actividad minoritaria. “Somos pocos y movemos poco; nos ha quedado claro que no les interesa”, han lamentado.
Ante este escenario, los anguleros consideran que la única opción que les queda es acudir a los tribunales. Entre los argumentos que esgrimirán figura el presunto incumplimiento del decreto aprobado en 2024 y la falta de coordinación con el resto de comunidades autónomas, tal y como exige la normativa.
“En otras comunidades se está pescando. No tiene sentido que solo se prohíba en la CAV”, han señalado, cuestionando además la eficacia de una prohibición aislada. “Por no pescar nosotros no se va a salvar la angula”, subrayan, citando informes biológicos que, a su juicio, apuntan a la necesidad de decisiones conjuntas.
El sector también critica lo que considera una “falta de respeto” por parte del Gobierno Vasco y descarta que exista margen para una marcha atrás. “No tenemos ninguna esperanza; han dejado muy claro que no habrá pesca y que los próximos años también los ven complicados”, han afirmado.
Desde la Asociación de Anguleros de Euskadi recuerdan que han vuelto a ofrecer su colaboración para un nuevo plan de gestión, pero denuncian que el Ejecutivo ha “cerrado las puertas” a cualquier alternativa.
En este sentido, insisten en que el problema no puede abordarse únicamente desde la prohibición de la pesca y reclaman medidas como la repoblación y la restauración del hábitat, siguiendo modelos como el de Francia. También apuntan a otros factores que afectan gravemente a la especie, como las centrales hidroeléctricas y las barreras en los ríos.
El Gobierno Vasco, por su parte, ha expresado su respeto por la decisión adoptada por la Asociación, afirmando que es "libre" de tomar esta decisión y emprender la vía judicial.
Fuentes del Departamento de Agricultura y Pesca han señalado a ORAIN que para el Gobierno es "imprescindible" que la asociación participe en el plan de gestión de la angula. Según han precisado, en la reunión celebrada hoy se ha subrayado esta necesidad y, tal y como se les había "propuesto anteriormente", se les ha pedido que participen en la revisión del plan de gestión que arrojará resultados para el próximo año.
Te puede interesar
Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar
Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Osakidetza convocará una OPE de 5425 plazas en 2026
En las convocatorias del próximo año también se contempla una OPE específica para personas con discapacidad intelectual. Serán 25 plazas de apoyo en las categorías de celador y operario de servicios. Además, Osakidetza convocará una segunda edición de la OPE de plazas de difícil cobertura para intentar cubrir los puestos que siguen vacantes.
Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230
Este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento y revisiones a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.
Retenciones de camiones de 12 kilómetros en la AP-8 en Irun, en sentido Baiona, por el cierre de la muga a vehículos pesados
Bidegi recomienda a los vehículos pesados no circular por esa zona, y a los vehículos ligeros circular con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.
Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo insta a las partes a sentarse y dialogar porque "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".
El Ministerio de Trabajo cierra con CC. OO. y UGT un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
Con el acuerdo se ampliaría de dos a 10 días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar. Trabajo negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma se apruebe.
Los agricultores seguirán con las protestas hasta que París cambie el protocolo de la dermatosis nodular
Las protestas de los ganaderos de Iparralde continúan por tercer día consecutivo. Denuncian las medidas contra la dermatosis nodular establecidas por el Gobierno francés, y avisan de que seguirán movilizándose hasta que el ministro de Agricultura modifique el protocolo que obliga a sacrificar todas las vacas ante un caso positivo.
El presidente de BBK Xabier Sagredo dejará el cargo
Según ha podido saber EITB, ha tomado la decisión por “motivos profesionales”.
Eusko Ganberak, ante la huelga general por el SMI, apuesta por negociar "hasta el amanecer" pero rechaza las "amenazas"
Tras la convocatoria de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de una huelga general en Hegoalde para el 17 de marzo, el presidente de la alianza entre las cámaras de Álava, Bilbao y Gipuzkoa, Gregorio Rojo, ha apostado por “hablar” con los sindicatos.