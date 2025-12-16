Arrantza
Euskadiko Anguleroen Elkarteak epaitegietara joko du arrantzan irten ahal izateko

ORAINek jakin ahal izan duenez, anguleroek ez dute beste irtenbiderik ikusi. EAEko anguleroak kexu daude Eusko Jaurlaritzak aurtengo angularen arrantza-kanpaina bertan behera utzi duelako, Espainiar eta Frantziar estatuetako beste anguleroek arrantza baimenduta izango duten bitartean. Eusko Jaurlaritzak erabakia errespetatzen duela adierazi du.

Pesca de angulas
Angula-kanpaina. Argazkia: Irekia
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

ORAINek jakin ahal izan duenez, Euskadiko Anguleroen Elkarteak bide judiziala abiatuko du, Eusko Jaurlaritzak 2025-2026ko angularen arrantza-kanpaina aldebakarrez bertan behera utzi ostean. Anguleroek eta Exekutiboak bilera izan dute gaur, baina, arrantzaleek salatzen dutenez, ez dute inolako proposamenik jaso Jaurlaritzaren aldetik. 

Azaldu dutenez, topaketa kudeaketa planaren inguruko azalpen orokor batera mugatu da, eta Jaurlaritzak ez du “inolako idatzi edo proposamen zehatzik” aurkeztu sektorea eta arrantza bera babesteko.

“Ez dute ezer jarri mahai gainean”, errepikatu dute, gainera instituzioen aldetik gutxiengo jarduera batekiko interes falta salatu dute. “Gutxi gara eta gutxi mugitzen dugu; argi geratu zaigu ez zaiela interesatzen”, deitoratu dute.

Agertoki horren aurrean, elkarrizketarako atea itxita dagoela uste dute angulazaleek, eta geratzen zaien aukera bakarra epaitegietara jotzea dela azaldu dute. Argudioen artean, 2024an onartutako dekretua ustez ez betetzea eta gainerako autonomia erkidegoekin koordinaziorik ez egotea daude, araudiak eskatzen duen moduan.

“Beste erkidego batzuetan arrantzan ari dira. Ez du zentzurik EAEn bakarrik debekatzeak”, adierazi dute, debeku isolatu baten eraginkortasuna zalantzan jarriz gainera. “Guk ez arrantzatzeagatik ez da angula salbatuko”, azpimarratu dute, erabaki bateratuen beharra adierazten duten txosten biologikoak aipatuz.

Eusko Jaurlaritzaren aldetik “errespetu faltatzat” jotzen duena ere kritikatu du sektoreak, eta atzera martxa baterako tarterik dagoenik baztertu du. “Ez dugu inolako itxaropenik; oso argi utzi dute ez dela arrantzarik egongo eta datozen urteak ere konplikatuak ikusten dituztela”, esan dute.

Euskadiko Anguleroen Elkartetik gogorarazi dute kudeaketa plan berri baterako laguntza eskaini dutela berriro, baina salatu dute Jaurlaritzak “ateak itxi” dizkiola edozein alternatibari.

Horren harira, azpimarratu dute arazoari ezin zaiola soilik arrantzaren debekutik heldu, eta birpopulatzea eta habitata leheneratzea bezalako neurriak eskatu dituzte, Frantziakoa bezalako ereduei jarraituz. Espezieari kalte handia egiten dioten beste faktore batzuk ere aipatzen dituzte, hala nola zentral hidroelektrikoak eta ibaietako hesiak.

Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, anguleroen elkarteak hartutako erabakia errespetatzen duela adierazi du; elkartea "libre" dela erabaki hori hartu eta bide judizialari ekiteko. 

Nekazaritza eta Arrantza Saileko iturriek ORAINi adierazi dionez, Jaurlaritzarentzat "ezinbestekoa" da anguleroen elkarteak angularen kudeaketa planean parte hartzea. Zehaztu dutenez, gaur egindako bileran hori azpimarratu dute eta, "aurretik proposatu izan" zaien bezala, hurrengo urterako emaitzak emango dituen kudeaketa planaren berrikuspenean parte hartu dezatela proposatu diete. 

