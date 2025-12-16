Pesca de la angula
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los anguleros entienden que son "parte del problema", pero critican que "hay otros problemas que no se han solucionado"

Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkarteko presidentea
18:00 - 20:00
Unai Eizagirre. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Angulariak: "Arrantza bakarrik ez da angula hiltzen duena"

Última actualización

Unai Eizagirre, presidente de Euskadiko Angulero Elkartea, cree que detrás de la pesca de la angula hay un oficio que "hay que conservar" y afirma que la prohibición "no va a salvar a la especie".

Pesca Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Cargar más