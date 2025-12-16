Los anguleros entienden que son "parte del problema", pero critican que "hay otros problemas que no se han solucionado"

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.