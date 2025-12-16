Los anguleros entienden que son "parte del problema", pero critican que "hay otros problemas que no se han solucionado"
Unai Eizagirre, presidente de Euskadiko Angulero Elkartea, cree que detrás de la pesca de la angula hay un oficio que "hay que conservar" y afirma que la prohibición "no va a salvar a la especie".
Te puede interesar
Lurraldebus admite desde hoy las tarjetas Bat y Barik
A partir del próximo 23 de diciembre, los usuarios de Bat y Barik también podrán pagar con sus tarjetas en los autobuses urbanos de Irun y Lasarte-Oria, mientras que en el resto de localidades se podrán utilizar estas tarjetas conforme vaya completando el proceso de sustitución de las máquinas de validar.
Gobierno Vasco: "Los últimos informes sobre la situación de la angula nos obligan a tomar esta decisión"
Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral del Gobierno Vasco, ha subrayado la necesidad de actualizar el plan de gestión porque "el plan actual no ha dado los resultados esperados".
Las Roomba dejan de aspirar: el fabricante de los aspiradores iRobot se quiebra
Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, en los programas para clientes y en el soporte continuo de sus productos.
Unai Rementeria será el nuevo presidente de la Fundación BBK
Según ha podido saber EITB, la comisión de nombramientos ha tomado la decisión por unanimidad. Mañana, miércoles, la comisión de la Fundación tendrá que ratificar el nombramiento del ex diputado general de Bizkaia.
La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a los tribunales para poder salir a pescar
Los anguleros vascos se quejan de la suspensión de la campaña de la angula por parte del Gobierno Vasco, mientras en otras comunidades de la costa cantábrica estará permitida la pesca. El Gobierno Vasco, por su parte, ha mostrado su respeto hacia esa decisión.
Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar
Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Osakidetza convocará una OPE de 5425 plazas en 2026
En las convocatorias del próximo año también se contempla una OPE específica para personas con discapacidad intelectual. Serán 25 plazas de apoyo en las categorías de celador y operario de servicios. Además, Osakidetza convocará una segunda edición de la OPE de plazas de difícil cobertura para intentar cubrir los puestos que siguen vacantes.
Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230
Este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento y revisiones a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.
Retenciones de camiones de 11 kilómetros en la AP-8 en Irun, en sentido Baiona, por el cierre de la muga a vehículos pesados
Bidegi recomienda a los vehículos pesados no circular por esa zona, y a los vehículos ligeros circular con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.