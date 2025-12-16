Angulazaleak: "Arrantzak soilik ez du angula hiltzen"
Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkartearen presidenteak adierazi du angularen arrantzaren atzean lanbide bat dagoela, "gorde beharrekoa", eta dio debekuak ez duela "espeziea salbatuko".
Zure interesekoa izan daiteke
Bat eta Barik txartelekin ordaindu daiteke gaurtik Lurraldebusen
Abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere ordaindu ahal izango da Bat eta Barik txartelekin, eta Gipuzkoako gainerako herrietan, berriz, ordaintzeko makinak egokitu ahala erabili ahal izango dira.
Eusko Jaurlaritza: "Angularen egoerari buruzko azken txostenek erabaki hau hartzera behartzen gaituzte"
Leandro Azkuek, Eusko Jaurlaritzako Arrantza, Portu eta Itsasertzeko sailburuordeak, kudeaketa-plana eguneratzeko beharra azpimarratu du, "oraingo planak ez dituelako espero ziren emaitzak eman".
Unai Rementeria izango da BBK Fundazioaren presidente berria
Bizkaiko ahaldun nagusi ohiaren hautagaitza gehiengo osoz onartu du gaur izendapen batzordeak, eta bihar Fundazioaren batzordeak berretsi beharko du.
Euskadiko Anguleroen Elkarteak epaitegietara joko du arrantzan irten ahal izateko
ORAINek jakin ahal izan duenez, anguleroek ez dute beste irtenbiderik ikusi. EAEko anguleroak kexu daude Eusko Jaurlaritzak aurtengo angularen arrantza-kanpaina bertan behera utzi duelako, Espainiar eta Frantziar estatuetako beste anguleroek arrantza baimenduta izango duten bitartean. Eusko Jaurlaritzak erabakia errespetatzen duela adierazi du.
Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute
Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.
Osakidetzak 5.425 lanpostuko lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an
Berrikuntza gisa, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako 25 lanpostu eskainiko dira, zeladore eta zerbitzu langile kategorietarako. Horrez gain, betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du Osakidetzak datorren urtean, oraindik hutsik dauden postu guztiak betetzeko asmoz.
Talgok Deutsche Bahn operadorearekin adostu du 230 modeloaren hornidura-kontratua 79 trenetik 60ra murriztea
Akordio horrek fabrikazio irismena 79 trenetik 60ra murriztea jasotzen du, baina eskaera 100 trenera arte luzatzea ahalbidetuko lukeen esparru kontratuari eutsiz, eta, aldi berean, epe luzerako errebisio eta mantentze lan kontratu berri bat gehitzen du, baita proiektuaren egutegia doitzea ere, besteak beste.
11 kilometroko kamioi ilarak AP-8an, Irun parean, Baionarako bidean, ibilgailu astunentzat muga itxi ondoren
Bidegik inguru horretatik ez igarotzeko gomendatu die kamioiei, eta, ibilgailu arinei, berriz, arretaz gidatzeko eta ahal den neurrian AP-8a ez erabiltzeko.
Lan Ministerioak CCOO eta UGT sindikatuekin akordio bat lortu du heriotzagatiko baimenak luzatzeko
Akordioarekin, bi lanegunetik 10 lanegunera luzatuko lirateke senide baten heriotzagatiko baimenak. Lan Ministerioak Parlamentuko taldeekin negoziatuko du, araua onartzen dela bermatzeko.