Angularen arrantza
Angulazaleak: "Arrantzak soilik ez du angula hiltzen"

Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkarteko presidentea
18:00 - 20:00
Unai Eizagirre. Argazkia: EITB.

Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkartearen presidenteak adierazi du angularen arrantzaren atzean lanbide bat dagoela, "gorde beharrekoa", eta dio debekuak ez duela "espeziea salbatuko".

Arrantza Ekonomia

