Lurraldebus admite desde hoy las tarjetas Bat y Barik

A partir del próximo 23 de diciembre, los usuarios de Bat y Barik también podrán pagar con sus tarjetas en los autobuses urbanos de Irun y Lasarte-Oria, mientras que en el resto de localidades se podrán utilizar estas tarjetas conforme vaya completando el proceso de sustitución de las máquinas de validar.
LURRALDEBUS
Un autobús de Lurraldebus, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Bat eta Barik txartelekin odaindu daiteke gaurtik Lurraldebusen
author image

EITB

Última actualización

El servicio de transporte interurbano público de Gipuzkoa, Lurraldebus, admite desde este martes la utilización de las tarjetas Bat (Álava) y Barik (Bizkaia) para realizar pagos. 

En una nota emitida la semana pasada, la diputada guipuzcoana de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez,  informó de las pruebas técnicas para homologar ambas tarjetas, así como de la instalación de las nuevas validadoras en la flota de Lurraldebus que permitirán ambas tarjetas.

De esta manera, Lurraldebus cumplirá la Ley vasca de Movilidad Sostenible, que obliga a todos los medios de transporte a ser interoperables antes de que concluyera el año.

A partir del próximo 23 de diciembre, los usuarios de Bat y Barik también podrán pagar con sus tarjetas en los autobuses urbanos de Irun y Lasarte-Oria, mientras que en el resto de localidades se podrán utilizar estas tarjetas conforme vaya completando el proceso de sustitución de las máquinas de validar. 

