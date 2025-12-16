GARRAIO PUBLIKOA
Bat eta Barik txartelekin ordaindu daiteke gaurtik  Lurraldebusen

Abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere ordaindu ahal izango da Bat eta Barik txartelekin, eta Gipuzkoako gainerako herrietan, berriz, ordaintzeko makinak egokitu ahala erabili ahal izango dira. 

LURRALDEBUS
Lurraldebuseko autobus bat, artxiboko irudi batean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lurraldebus Gipuzkoako hiriarteko garraio publikoa Bat (Araba) eta Barik (Bizkaia) txartelekin ordaindu ahal izango da, gaurtik aurrera.

Joan den astean zabaldutako ohar batean, Azahara Dominguez Gipuzkoako Aldundiko Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako diputatuk jakinarazi zuen proba teknikoak zein makina berrien egokitzapena amaitu ondoren, Bizkaiko eta Arabako erabiltzaileek beren garraio-txartelak erabili ahal izango dituztela Gipuzkoako hiriarteko autobus zerbitzuan.

Modu horretan, Lurraldebusek Mugikortasun Iraunkorraren Euskal Legea beteko du,  arau horren arabera, "garraiobide guztiak elkarreragingarriak" izan behar baitute urtea amaitu baino lehen. 

Horrez gain, abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere erabili ahal izango dira bi txartelok. Gipuzkoako gainerako lurraldeetan, berriz, azpiegitura egokitu ahala hasiko dira erabiltzen. 

