Osakidetza convocará una OPE de 5425 plazas en 2026
Osakidetza convocará el próximo año una OPE multitudinaria de 5425 plazas, de las que el 40 % serán para personal médico (800) y de enfermería (1500), según ha avanzado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.
"En 2026 estabilizaremos 5425 plazas con las convocatorias de las OPEs correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025", ha señalado Martínez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Además, se pondrá en marcha una segunda OPE de difícil cobertura en la que se revisarán los criterios de la anterior y cuyo número de plazas está todavía por concretar.
Como áreas prioritarias se mantendrán los consultorios de pueblos, los hospitales comarcales y los turnos de tarde. Como novedad, se establecerá un plazo de dos años para que los adjudicatarios no puedan participar en los procesos de movilidad ni en los concursos de traslados.
En las convocatorias del próximo año se contempla una OPE específica para personas con discapacidad intelectual. Serán 25 plazas de apoyo en las categorías de celador y operario de servicios.
Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar
Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230
Este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento y revisiones a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.
Retenciones de camiones de 12 kilómetros en la AP-8 en Irun, en sentido Baiona, por el cierre de la muga a vehículos pesados
Bidegi recomienda a los vehículos pesados no circular por esa zona, y a los vehículos ligeros circular con prudencia y evitar el uso de la AP-8 en la medida de lo posible.
Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi
El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo insta a las partes a sentarse y dialogar porque "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".
El Ministerio de Trabajo cierra con CC. OO. y UGT un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
Con el acuerdo se ampliaría de dos a 10 días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar. Trabajo negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma se apruebe.
Los agricultores seguirán con las protestas hasta que París cambie el protocolo de la dermatosis nodular
Las protestas de los ganaderos de Iparralde continúan por tercer día consecutivo. Denuncian las medidas contra la dermatosis nodular establecidas por el Gobierno francés, y avisan de que seguirán movilizándose hasta que el ministro de Agricultura modifique el protocolo que obliga a sacrificar todas las vacas ante un caso positivo.
El presidente de BBK Xabier Sagredo dejará el cargo
Según ha podido saber EITB, ha tomado la decisión por “motivos profesionales”.
Eusko Ganberak, ante la huelga general por el SMI, apuesta por negociar "hasta el amanecer" pero rechaza las "amenazas"
Tras la convocatoria de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de una huelga general en Hegoalde para el 17 de marzo, el presidente de la alianza entre las cámaras de Álava, Bilbao y Gipuzkoa, Gregorio Rojo, ha apostado por “hablar” con los sindicatos.
El Ministerio de Sanidad llega a un preacuerdo con la mayoría de sindicatos, que suspenden la huelga de enero
El preacuerdo al que han llegado las centrales CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde en la mesa de negociación del estatuto marco incorpora reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Los sindicatos médicos, por su parte, mantienen las movilizaciones a la espera de reunirse con Sanidad.