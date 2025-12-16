OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Osakidetza convocará una OPE de 5425 plazas en 2026

Además, convocará una segunda edición de la OPE de plazas de difícil cobertura para intentar cubrir los puestos que siguen vacantes.
ope-osakidetza-bec
OPE de Osakidetza en el BEC. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Osakidetzak 5.425 lanpostuko lan eskaintza publikoa deituko du 2026an
author image

EITB

Última actualización

Osakidetza convocará el próximo año una OPE multitudinaria de 5425 plazas, de las que el 40 % serán para personal médico (800) y de enfermería (1500), según ha avanzado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez. 

"En 2026 estabilizaremos 5425 plazas con las convocatorias de las OPEs correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025", ha señalado Martínez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. 

Además, se pondrá en marcha una segunda OPE de difícil cobertura en la que se revisarán los criterios de la anterior y cuyo número de plazas está todavía por concretar.

Como áreas prioritarias se mantendrán los consultorios de pueblos, los hospitales comarcales y los turnos de tarde. Como novedad, se establecerá un plazo de dos años para que los adjudicatarios no puedan participar en los procesos de movilidad ni en los concursos de traslados.

En las convocatorias del próximo año se contempla una OPE específica para personas con discapacidad intelectual. Serán 25 plazas de apoyo en las categorías de celador y operario de servicios.

Titulares de Hoy Osakidetza Gobierno Vasco Funcionarios ofertas de trabajo Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
satse euskadi erizainak enfermeria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ministerio de Sanidad llega a un preacuerdo con la mayoría de sindicatos, que suspenden la huelga de enero

El preacuerdo al que han llegado las centrales CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde en la mesa de negociación del estatuto marco incorpora reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Los sindicatos médicos, por su parte, mantienen las movilizaciones a la espera de reunirse con Sanidad.

Cargar más