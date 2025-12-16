Osakidetza convocará una OPE de 5425 plazas en 2026

Osakidetza convocará el próximo año una OPE multitudinaria de 5425 plazas, de las que el 40 % serán para personal médico (800) y de enfermería (1500), según ha avanzado este martes el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez.

"En 2026 estabilizaremos 5425 plazas con las convocatorias de las OPEs correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025", ha señalado Martínez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Además, se pondrá en marcha una segunda OPE de difícil cobertura en la que se revisarán los criterios de la anterior y cuyo número de plazas está todavía por concretar.

Como áreas prioritarias se mantendrán los consultorios de pueblos, los hospitales comarcales y los turnos de tarde. Como novedad, se establecerá un plazo de dos años para que los adjudicatarios no puedan participar en los procesos de movilidad ni en los concursos de traslados.



En las convocatorias del próximo año se contempla una OPE específica para personas con discapacidad intelectual. Serán 25 plazas de apoyo en las categorías de celador y operario de servicios.