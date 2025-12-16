LAN ESKAINTZA PUBLIKOA
Osakidetzak 5.425 lanpostuko lan eskaintza publikoa deituko du 2026an

Halaber, betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du 2026an, oraindik hutsik dauden postu guztiak betetzeko asmoz. 

Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketa BECen. Artxiboko argazkia: EITB

