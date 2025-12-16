INDUSTRIA

Talgo acuerda con la operadora Deutsche Bahn reducir de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230

Este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento y revisiones a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.

Euskaraz irakurri: Talgok Deutsche Bahn operadorearekin adostu du 230 modeloaren hornidura-kontratua 70 trenetik 60ra murriztea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El fabricante ferroviario Talgo ha acordado con la operadora germana Deutsche Bahn la reducción de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230.

Según ha informado la compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de acuerdo con la información publicada en la presentación de resultados del primer semestre de 2025 sobre las posibles modificaciones en el contrato de suministro de trenes Talgo 230 a la operadora Deutsche Bahn, las partes han formalizado la decisión a través de un acuerdo de conciliación (settlement agreement).

En concreto, este acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes, y añade a su vez un nuevo contrato de mantenimiento y revisiones a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.

Esto significa que la compañía española esquiva las posibles sanciones a las que tendría que hacer frente por la entrega tardía de los trenes, algo que en España sí le acarreó una sanción de 116 millones de euros por un retraso superior a los dos años.

