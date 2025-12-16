INDUSTRIA

Talgok Deutsche Bahn operadorearekin adostu du 230 modeloaren hornidura-kontratua 79 trenetik 60ra murriztea

Akordio horrek fabrikazio irismena 79 trenetik 60ra murriztea jasotzen du, baina eskaera 100 trenera arte luzatzea ahalbidetuko lukeen esparru kontratuari eutsiz, eta, aldi berean, epe luzerako errebisio eta mantentze lan kontratu berri bat gehitzen du, baita proiektuaren egutegia doitzea ere, besteak beste.

TALGO
Talgoren fabrika.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Talgo tren fabrikatzaileak 230 modeloaren hornidura kontratua 79tik 60ra murriztea adostu du Deutsche Bahn operadore alemaniarrarekin.

Konpainiak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) jakinarazi dionez, eta 2025eko lehen seihilekoko emaitzen aurkezpenean aurreikusi zuenaren haritik, Talgok ete Deutsche Bahn operadoreak kontziliazio akordio (settlement agreement) baten bidez formalizatu dute 230 trenen hornidura kontratuan egindako aldaketak. 

Zehazki, akordio horrek fabrikazio irismena 79 trenetik 60ra murriztea jasotzen du, baina eskaera 100 trenera arte luzatzea ahalbidetuko lukeen esparru kontratuari eutsiz, eta, aldi berean, epe luzerako errebisio eta mantentze lan kontratu berri bat gehitzen du, baita proiektuaren egutegia doitzea ere, besteak beste.

Horrek esan nahi du Espainiako konpainiak saihestu egingo dituela trenak epez kanpo entregatzeak ekarriko lizkiokeen zigorrak. Espainian 116 milioi euroko zigorra ekarri zion Talgori tren jakin batzuk bi urteko atzerpenez entregatu izanak. 

