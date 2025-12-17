Dermatosis nodular
Los ganaderos se muestran a favor, pero también en contra, de vacunar a todo el ganado porque eso puede tener consecuencias económicas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abereak txertatzearen aldeko eta kontrakoak daude gurean, horrek ondorio ekonomikoak izan ditzakeelako
EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra quiere vacunar todas las vacas, toros y terneros, algo a lo que también se ha mostrado favorable el sector. En la CAV, por el contrario, varios ganaderos se han mostrado contrarios a ello por considerar que, en caso de vacunarse, repercutiría en el valor económico de la carne. Sin embargo, de aparecer un solo caso, provocaría el sacrificio de todas las reses de la granja.

Ganadería Navarra Gobierno de Navarra Comunidad Autonóma Vasca Economía

