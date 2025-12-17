Dermatosi nodularra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abereak txertatzearen aldeko eta kontrakoak daude gurean, horrek ondorio ekonomikoak izan ditzakeelako

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak behi, zezen eta txekor guztiak txertatu nahi ditu, eta horren alde agertu da sektorea ere. EAEn, aldiz, hainbat abeltzain horren kontra agertu dira, txertoa jarri ezkero, haragiaren balio ekonomikoan eragina izango lukeelakoan. Alabaina, kasu bakar bat agertzekotan, etxaldeko abelburu guztiak sakrifikatzea eragingo luke.

Abeltzaintza Nafarroa Nafarroako Gobernua Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X