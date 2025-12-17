La Diputación y el Gobierno Vasco mantienen el plan para invertir 300 millones en Urdaibai
La Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco mantienen su Plan Estratégico para Busturialdea-Urdaibai en colaboración con los ayuntamientos de esa zona, que prevé la inversión de 300 millones para impulsar la actividad económica, las infraestructuras y el bienestar de esa comarca.
Tras el anuncio del Patronato del Guggenheim de renunciar a la ampliación del museo en Urdaibai, la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, ha recordado en Radio Euskadi que en 2024 ambas instituciones consideraron esa comarca "como zona de actuación prioritaria" y que, por tanto, mantienen su compromiso respecto al plan estratégico con el horizonte en 2030, que prevé 13 proyectos tractores.
La Diputación, junto al Ejecutivo y "contando con los 20 ayuntamientos", lleva desde julio implementando ese plan para impulsar "la competitividad empresarial" con la creación de suelo industrial, el fortalecimiento de la formación profesional, medidas para poner en valor las fortalezas de los sectores económicos tradicionalmente presentes en la comarca y tratar de generar nuevas actividades en torno a ellas.
Además, supondrá inversiones en infraestructuras de movilidad y comunicaciones, incluirá medidas encaminadas a mejorar el bienestar de los ciudadanos, así como creará proyectos para poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural del territorio, ha constatado Basurko.
Dicho plan movilizará hasta 2030 un total de 78,4 millones de euros, de los que 54,4 millones aporta la Diputación Foral y el resto, 24 millones, el Gobierno Vasco.
A ellos se suman otros 225 millones ya presupuestados para actuaciones que en muchos casos pueden ir más allá de 2030. De ellos, la Diputación foral aporta 165 millones de euros y el Gobierno Vasco 60 millones.
Te puede interesar
Pensionistas realizan un encierro de 24 horas en Vitoria-Gasteiz, previo a las manifestaciones de este jueves
Unos 50 pensionistas toman parte este miércoles en un encierro de 24 horas en la iglesia de la Coronación en Vitoria, tras el cual saldrán a manifestarse este jueves por la capital alavesa para reivindicar un complemento a las pensiones mínimas equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional. Pamplona también será escenario de otra manifestación convocada por el movimiento de pensionistas.
Europa propone rectificar el veto de 2035 a la venta de coches que emitan CO2
La presión del sector, la ralentización de la demanda y la competencia china han acabado por llevar a la Comisión Europea a permitir una producción "limitada" de coches de combustión más allá de 2035.
Lurraldebus admite desde hoy las tarjetas Bat y Barik
A partir del próximo 23 de diciembre, los usuarios de Bat y Barik también podrán pagar con sus tarjetas en los autobuses urbanos de Irun y Lasarte-Oria, mientras que en el resto de localidades se podrán utilizar estas tarjetas conforme vaya completando el proceso de sustitución de las máquinas de validar.
Gobierno Vasco: "Los últimos informes sobre la situación de la angula nos obligan a tomar esta decisión"
Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral del Gobierno Vasco, ha subrayado la necesidad de actualizar el plan de gestión porque "el plan actual no ha dado los resultados esperados".
Los anguleros entienden que son "parte del problema", pero critican que "hay otros problemas que no se han solucionado"
Unai Eizagirre, presidente de Euskadiko Angulero Elkartea, cree que detrás de la pesca de la angula hay un oficio que "hay que conservar" y afirma que la prohibición "no va a salvar a la especie".
Las Roomba dejan de aspirar: el fabricante de los aspiradores iRobot se quiebra
Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, en los programas para clientes y en el soporte continuo de sus productos.
Unai Rementeria será el nuevo presidente de la Fundación BBK
Según ha podido saber EITB, la comisión de nombramientos ha tomado la decisión por unanimidad. Mañana, miércoles, la comisión de la Fundación tendrá que ratificar el nombramiento del ex diputado general de Bizkaia.
La Asociación de Anguleros de Euskadi acudirá a los tribunales para poder salir a pescar
Los anguleros vascos se quejan de la suspensión de la campaña de la angula por parte del Gobierno Vasco, mientras en otras comunidades de la costa cantábrica estará permitida la pesca. El Gobierno Vasco, por su parte, ha mostrado su respeto hacia esa decisión.
Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar
Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.