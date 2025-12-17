La Diputación y el Gobierno Vasco mantienen el plan para invertir 300 millones en Urdaibai

La Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco mantienen su Plan Estratégico para Busturialdea-Urdaibai en colaboración con los ayuntamientos de esa zona, que prevé la inversión de 300 millones para impulsar la actividad económica, las infraestructuras y el bienestar de esa comarca.

Tras el anuncio del Patronato del Guggenheim de renunciar a la ampliación del museo en Urdaibai, la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, ha recordado en Radio Euskadi que en 2024 ambas instituciones consideraron esa comarca "como zona de actuación prioritaria" y que, por tanto, mantienen su compromiso respecto al plan estratégico con el horizonte en 2030, que prevé 13 proyectos tractores.

La Diputación, junto al Ejecutivo y "contando con los 20 ayuntamientos", lleva desde julio implementando ese plan para impulsar "la competitividad empresarial" con la creación de suelo industrial, el fortalecimiento de la formación profesional, medidas para poner en valor las fortalezas de los sectores económicos tradicionalmente presentes en la comarca y tratar de generar nuevas actividades en torno a ellas.

Además, supondrá inversiones en infraestructuras de movilidad y comunicaciones, incluirá medidas encaminadas a mejorar el bienestar de los ciudadanos, así como creará proyectos para poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural del territorio, ha constatado Basurko.

Dicho plan movilizará hasta 2030 un total de 78,4 millones de euros, de los que 54,4 millones aporta la Diputación Foral y el resto, 24 millones, el Gobierno Vasco.

A ellos se suman otros 225 millones ya presupuestados para actuaciones que en muchos casos pueden ir más allá de 2030. De ellos, la Diputación foral aporta 165 millones de euros y el Gobierno Vasco 60 millones.