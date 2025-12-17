Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eutsi egingo diote Urdaibain 300 milioi inbertitzeko planari
Aldundia, Jaurlaritzarekin batera eta "20 udalekin batera", uztailetik ari da "enpresen lehiakortasuna" bultzatzeko plana ezartzen, lurzoru industriala sortzeko, lanbide-heziketa indartzeko, eskualdean egon ohi diren sektore ekonomikoen indarguneei balioa emateko neurriak hartzeko eta horien inguruan jarduera berriak sortzen saiatzeko.
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak Busturialdea-Urdaibairako Plan Estrategikoari eutsiko diote, inguru horretako udalekin lankidetzan. Plan horren arabera, 300 milioiko inbertsioa egingo da eskualde horretako jarduera ekonomikoa, azpiegiturak eta ongizatea bultzatzeko.
Guggenheimen Patronatuak museoa Urdaibaira zabaltzeari uko egingo diola iragarri ondoren, Ainara Basurko Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko diputatuak gogorarazi du, Radio Euskadin, 2024an bi erakundeek eskualde hori "lehentasunezko jarduera-eremutzat" hartu zutela eta, beraz, 2030erako plan estrategikoarekiko konpromisoari eutsi egingo diotela, 13 proiektu bultzatzaile aurreikusten baititu.
Gainera, mugikortasun- eta komunikazio-azpiegituretan inbertsioak egitea ekarriko du, herritarren ongizatea hobetzeko neurriak hartuko dira, eta lurraldeko ondare natural, historiko eta kulturalari balioa emateko proiektuak sortuko dituzte, Basurkok egiaztatu duenez.
Plan horren baitan, 78,4 milioi euro mobilizatuko dira 2030era arte. 54,4 milioi Foru Aldundiak jarriko ditu, eta gainerakoa, 24 milioi, Eusko Jaurlaritzak.
Kopuru horri 225 milioi gehitu behar zaizkio (aurrekontuan sartuta daude) 2030etik aurrera egingo diren jardueretara bideratzeko. Horietatik, Foru Aldundiak 165 milioi euro emango ditu, eta, Eusko Jaurlaritzak, 60 milioi.
Pentsiodunen mugimendua 24 orduko itxialdi bat egiten ari da Gasteizen, ostegun honetako manifestazioen atarian
50 pentsiodun inguru 24 orduko itxialdi bat egiten ari dira Gasteizko Koroatzearen elizan. Bihar, itxialdia bukatuta, manifestazioa egingo dute Arabako hiriburuan, Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin parekatutako gutxieneko pentsioen osagarri bat aldarrikatzeko. Iruñean ere deituta dago manifestazioa.
Europak atzera egin du 2035ean errekuntza ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoan
Auto elektrikoen eskariaren moteltzeak, sektorearen presioak eta Txinaren lehiak eraman dute Europako Batzordea erabakia hartzera: errekuntza-autoen ekoizpen "mugatua" baimenduko du 2035etik aurrera.
Bat eta Barik txartelekin ordaindu daiteke gaurtik Lurraldebusen
Abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere ordaindu ahal izango da Bat eta Barik txartelekin, eta Gipuzkoako gainerako herrietan, berriz, ordaintzeko makinak egokitu ahala erabili ahal izango dira.
Eusko Jaurlaritza: "Angularen egoerari buruzko azken txostenek erabaki hau hartzera behartzen gaituzte"
Leandro Azkuek, Eusko Jaurlaritzako Arrantza, Portu eta Itsasertzeko sailburuordeak, kudeaketa-plana eguneratzeko beharra azpimarratu du, "oraingo planak ez dituelako espero ziren emaitzak eman".
Angulazaleak: "Arrantzak soilik ez du angula hiltzen"
Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkartearen presidenteak adierazi du angularen arrantzaren atzean lanbide bat dagoela, "gorde beharrekoa", eta dio debekuak ez duela "espeziea salbatuko".
Unai Rementeria izango da BBK Fundazioaren presidente berria
Bizkaiko ahaldun nagusi ohiaren hautagaitza gehiengo osoz onartu du gaur izendapen batzordeak, eta bihar Fundazioaren batzordeak berretsi beharko du.
Euskadiko Anguleroen Elkarteak epaitegietara joko du arrantzan irten ahal izateko
ORAINek jakin ahal izan duenez, anguleroek ez dute beste irtenbiderik ikusi. EAEko anguleroak kexu daude Eusko Jaurlaritzak aurtengo angularen arrantza-kanpaina bertan behera utzi duelako, Espainiar eta Frantziar estatuetako beste anguleroek arrantza baimenduta izango duten bitartean. Eusko Jaurlaritzak erabakia errespetatzen duela adierazi du.
Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute
Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.
Osakidetzak 5.425 lanpostuko lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an
Berrikuntza gisa, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako 25 lanpostu eskainiko dira, zeladore eta zerbitzu langile kategorietarako. Horrez gain, betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du Osakidetzak datorren urtean, oraindik hutsik dauden postu guztiak betetzeko asmoz.