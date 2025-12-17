INBERTSIOAK
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eutsi egingo diote Urdaibain 300 milioi inbertitzeko planari

Aldundia, Jaurlaritzarekin batera eta "20 udalekin batera", uztailetik ari da "enpresen lehiakortasuna" bultzatzeko plana ezartzen, lurzoru industriala sortzeko, lanbide-heziketa indartzeko, eskualdean egon ohi diren sektore ekonomikoen indarguneei balioa emateko neurriak hartzeko eta horien inguruan jarduera berriak sortzen saiatzeko.

Guggenheim Urdaibai Murueta
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak Busturialdea-Urdaibairako Plan Estrategikoari eutsiko diote, inguru horretako udalekin lankidetzan. Plan horren arabera, 300 milioiko inbertsioa egingo da eskualde horretako jarduera ekonomikoa, azpiegiturak eta ongizatea bultzatzeko.

Guggenheimen Patronatuak museoa Urdaibaira zabaltzeari uko egingo diola iragarri ondoren, Ainara Basurko Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko diputatuak gogorarazi du, Radio Euskadin, 2024an bi erakundeek eskualde hori "lehentasunezko jarduera-eremutzat" hartu zutela eta, beraz, 2030erako plan estrategikoarekiko konpromisoari eutsi egingo diotela, 13 proiektu bultzatzaile aurreikusten baititu.

Aldundia, Jaurlaritzarekin batera eta "20 udalekin batera", uztailetik ari da "enpresen lehiakortasuna" bultzatzeko plan hori ezartzen, lurzoru industriala sortzeko, lanbide-heziketa indartzeko, eskualdean egon ohi diren sektore ekonomikoen indarguneei balioa emateko neurriak hartzeko eta horien inguruan jarduera berriak sortzen saiatzeko.

Gainera, mugikortasun- eta komunikazio-azpiegituretan inbertsioak egitea ekarriko du, herritarren ongizatea hobetzeko neurriak hartuko dira, eta lurraldeko ondare natural, historiko eta kulturalari balioa emateko proiektuak sortuko dituzte, Basurkok egiaztatu duenez.

Plan horren baitan, 78,4 milioi euro mobilizatuko dira 2030era arte. 54,4 milioi Foru Aldundiak jarriko ditu, eta gainerakoa, 24 milioi, Eusko Jaurlaritzak.

Kopuru horri 225 milioi gehitu behar zaizkio (aurrekontuan sartuta daude) 2030etik aurrera egingo diren jardueretara bideratzeko. Horietatik, Foru Aldundiak 165 milioi euro emango ditu, eta, Eusko Jaurlaritzak, 60 milioi.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Guggenheim Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute

Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.

Gehiago ikusi