Las pruebas de la OPE de 150 plazas para agentes de la Ertzaintza se iniciarán en marzo
Las pruebas de la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza, que oferta 150 plazas para agentes de la escala básica, y cuyo plazo de inscripción finaliza el 23 de diciembre, comenzarán el próximo mes de marzo, según ha anunciado este miércoles el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.
Esta OPE se convocó para cubrir las vacantes de la anterior promoción de 463 plazas, de las que se han quedado sin cubrir 270, ya que el 90 % de los 3.609 candidatos suspendió las pruebas teóricas y psicoténicas.
Las 150 plazas son ampliables hasta alcanzar las 463 de la anterior, cuyos primeros exámenes superaron 380 opositores, que todavía deben someterse a las pruebas físicas, médicas y a la entrevista personal en un proceso que todavía no ha finalizado.
Una vez concluido el plazo de la inscripción "en marzo comenzaría la siguiente fase", es decir los exámenes, ha anunciado Zupiria durante la presentación del Plan de Empleo de la Ertzaintza 2025-2028, que fue aprobado el pasado julio en la mesa de negociación de la Policía Vasca con el apoyo de los sindicatos Erne, Esan y Sipe y en noviembre por el Consejo de Gobierno.
Además, en el calendario de OPE de 2025 de la administración vasca y entidades públicas aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, que tiene como objetivo desarrollarse a lo largo de 2026, figuran varias ofertas públicas, entre ellas 430 para agentes de la Ertzaintza, aunque aún Seguridad no ha anunciado la fecha en la que convocará.
El consejero ha reiterado que el objetivo del Plan de Empleo es alcanzar los 8000 efectivos en la Ertzaintza a través de una serie de procesos selectivos y de promoción entre 2025 y 2028, aunque algunos de los resultados de estas acciones se prolongarán hasta 2030.
En la actualidad la plantilla cuenta con un déficit de unas 700 personas y a finales de 2024 más de 2300 puestos trabajo estaban sin titular adscrito y más de 1300 funcionarios de carrera no tenían adscripción definitiva, ha expuesto el consejero.
Para ir dando soluciones a esta situación, también se llevarán a cabo convocatorias de ascenso, y especialización para generar vacantes en categorías inferiores que permitan sacar plazas en las OPE. Estos procesos se coordinarán con las jubilaciones previstas.
Asimismo se reordenará la Relación de Puestos de Trabajo con una revisión de las especialidades actuales y la inclusión de nuevas, ha explicado Zupiria, y se reformará la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute para ampliar las instalaciones, aumentar el profesorado y crear nuevos contenidos.
En una segunda fase el Plan de Empleo se centrará en la sostenibilidad del sistema.
En 2026 este plan de Empleo contará con un presupuesto de 23,6 millones de euros, que tiene que aprobar este jueves el Consejo Rector de Arkaute.
Además de la OPE, se convocarán procesos de ascenso a los puestos de intendente, comisario, subcomisario, oficial, suboficial y agente primero y se llevarán a cabo especializaciones en seguridad vial, investigación criminal, protección, desactivación de explosivos, brigada móvil, entre otras, para generar plazas básicas de agente.
