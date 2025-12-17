ERTZAINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martxoan hasiko dira ertzainentzako 150 plazako LEParen probak

Probak plantilla indartzeko eta agenteen defizita estaltzeko planaren barruan sartzen dira.
Ertzaintzako agenteak
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak asteazken honetan iragarri duenez, datorren martxoan hasiko dira Ertzaintzaren 35. promozioko Enplegu Publikoaren Oposaketaren (LEP) probak. Promozio horrek 150 plaza eskaintzen ditu oinarrizko eskalako agenteentzat, eta abenduaren 23an amaitzen da izena emateko epea.

Eskaintza hori aurreko promozioko 463 plaza hutsak betetzeko deitu zen, eta plaza horietatik 270 geratu dira bete gabe, 3.609 hautagaien % 90ek ez baitzituen proba teorikoak eta psikoteknikoak gainditu.

150 plazak gehitu daitezke, aurrekoaren 463 plazetara iritsi arte. Aurrekoaren lehen azterketetan 380 oposiziogile baino gehiago izan ziren, eta oraindik proba fisikoak, medikoak eta elkarrizketa pertsonala egin behar zaizkie, oraindik ez baita amaitu prozesua.

Behin izena emateko epea amaituta, "martxoan hasiko litzateke hurrengo fasea", hau da, azterketak, iragarri du Zupiriak Ertzaintzaren 2025-2028 Enplegu Planaren aurkezpenean. Joan den uztailean onartu zen Ertzaintzaren negoziazio-mahaian, Erne, Esan eta Sipe sindikatuen laguntzarekin, eta azaroan Gobernu Kontseiluan.

Gainera, Gobernu Kontseiluak astearte honetan onartu duen eta 2026an garatzea helburu duen euskal administrazioaren eta erakunde publikoen 2025eko lan-eskaintza publikoen egutegian hainbat eskaintza publiko daude, horien artean 430 Ertzaintzako agenteentzat, nahiz eta Segurtasun Sailak oraindik ez duen iragarri zein egunetan deituko duen.

Sailburuak berretsi du Enplegu Planaren helburua dela Ertzaintzan 8.000 ertzain izatea hautaketa- eta sustapen-prozesu batzuen bidez 2025 eta 2028 artean, nahiz eta ekintza horien emaitzetako batzuk 2030era arte luzatuko diren.

Gaur egun, 700 langile inguruko defizita du plantillak. 2024 urtearen amaieran 2.300 lanpostu baino gehiago zeuden titularrik gabe, eta 1.300 karrerako funtzionario baino gehiago ez zeuden behin betiko atxikita, sailburuak azaldu duenez.

Egoera horri irtenbideak ematen joateko, igoerarako eta espezializaziorako deialdiak ere egingo dira, beheko kategorietan lanpostu hutsak sortzeko, LEPtan plazak atera ahal izateko. Prozesu horiek aurreikusitako erretiroekin koordinatuko dira.

Era berean, Lanpostuen Zerrenda berrantolatuko da, gaur egungo espezialitateen berrikuspen batekin eta berriak sartuko dira, azaldu du Zupiriak, eta Arkauteko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia berrituko da, instalazioak handitzeko, irakasle gehiago izateko eta eduki berriak sortzeko.

Bigarren fase batean, Enplegu Plana sistemaren jasangarritasunean oinarrituko da.

2026an Enplegu Plan honek 23,6 milioi euroko aurrekontua izango du, eta ostegun honetan onartu behar du Arkautiko Kontseilu Errektoreak.

LEP hori deitzeaz gain, intendente, komisario, komisariorde, ofizial, ofizialorde eta agente lehenaren lanpostuetara igotzeko prozesuak deituko dira eta espezializazioak egingo dira bide-segurtasunean, ikerketa kriminalean, babesean, lehergailuen desaktibazioan, brigada mugikorrean, besteak beste, agenteen oinarrizko plazak sortzeko.

Ertzaintza lan eskaintzak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X