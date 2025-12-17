Martxoan hasiko dira ertzainentzako 150 plazako LEParen probak
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak asteazken honetan iragarri duenez, datorren martxoan hasiko dira Ertzaintzaren 35. promozioko Enplegu Publikoaren Oposaketaren (LEP) probak. Promozio horrek 150 plaza eskaintzen ditu oinarrizko eskalako agenteentzat, eta abenduaren 23an amaitzen da izena emateko epea.
Eskaintza hori aurreko promozioko 463 plaza hutsak betetzeko deitu zen, eta plaza horietatik 270 geratu dira bete gabe, 3.609 hautagaien % 90ek ez baitzituen proba teorikoak eta psikoteknikoak gainditu.
150 plazak gehitu daitezke, aurrekoaren 463 plazetara iritsi arte. Aurrekoaren lehen azterketetan 380 oposiziogile baino gehiago izan ziren, eta oraindik proba fisikoak, medikoak eta elkarrizketa pertsonala egin behar zaizkie, oraindik ez baita amaitu prozesua.
Behin izena emateko epea amaituta, "martxoan hasiko litzateke hurrengo fasea", hau da, azterketak, iragarri du Zupiriak Ertzaintzaren 2025-2028 Enplegu Planaren aurkezpenean. Joan den uztailean onartu zen Ertzaintzaren negoziazio-mahaian, Erne, Esan eta Sipe sindikatuen laguntzarekin, eta azaroan Gobernu Kontseiluan.
Gainera, Gobernu Kontseiluak astearte honetan onartu duen eta 2026an garatzea helburu duen euskal administrazioaren eta erakunde publikoen 2025eko lan-eskaintza publikoen egutegian hainbat eskaintza publiko daude, horien artean 430 Ertzaintzako agenteentzat, nahiz eta Segurtasun Sailak oraindik ez duen iragarri zein egunetan deituko duen.
Sailburuak berretsi du Enplegu Planaren helburua dela Ertzaintzan 8.000 ertzain izatea hautaketa- eta sustapen-prozesu batzuen bidez 2025 eta 2028 artean, nahiz eta ekintza horien emaitzetako batzuk 2030era arte luzatuko diren.
Gaur egun, 700 langile inguruko defizita du plantillak. 2024 urtearen amaieran 2.300 lanpostu baino gehiago zeuden titularrik gabe, eta 1.300 karrerako funtzionario baino gehiago ez zeuden behin betiko atxikita, sailburuak azaldu duenez.
Egoera horri irtenbideak ematen joateko, igoerarako eta espezializaziorako deialdiak ere egingo dira, beheko kategorietan lanpostu hutsak sortzeko, LEPtan plazak atera ahal izateko. Prozesu horiek aurreikusitako erretiroekin koordinatuko dira.
Era berean, Lanpostuen Zerrenda berrantolatuko da, gaur egungo espezialitateen berrikuspen batekin eta berriak sartuko dira, azaldu du Zupiriak, eta Arkauteko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia berrituko da, instalazioak handitzeko, irakasle gehiago izateko eta eduki berriak sortzeko.
Bigarren fase batean, Enplegu Plana sistemaren jasangarritasunean oinarrituko da.
2026an Enplegu Plan honek 23,6 milioi euroko aurrekontua izango du, eta ostegun honetan onartu behar du Arkautiko Kontseilu Errektoreak.
LEP hori deitzeaz gain, intendente, komisario, komisariorde, ofizial, ofizialorde eta agente lehenaren lanpostuetara igotzeko prozesuak deituko dira eta espezializazioak egingo dira bide-segurtasunean, ikerketa kriminalean, babesean, lehergailuen desaktibazioan, brigada mugikorrean, besteak beste, agenteen oinarrizko plazak sortzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Talgoren egoitza soziala eta fiskala Arabara itzuli da
Talgoko akziodunen aldaketa sinatu dute euskal partzuergoak (Sidenor, Finkatuz -Eusko Jaurlaritza- eta Vital) eta SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Gobernuaren menpeko sozietate publikoak. Halaber, taldearen egoitza soziala eta fiskala Ribabellosara (Araba) itzuliko da.
Unai Rementeria, BBK Fundazioaren presidente berria, Xabier Sagredoren ordez
Erakundearen Patronatua asteazken honetan bildu da, Bilbon, erabakia berresteko, ohar bidez jakinarazi duenez.
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eutsi egingo diote Urdaibain 300 milioi inbertitzeko planari
Aldundia, Jaurlaritzarekin batera eta "20 udalekin batera", uztailetik ari da "enpresen lehiakortasuna" bultzatzeko plana ezartzen, lurzoru industriala sortzeko, lanbide-heziketa indartzeko, eskualdean egon ohi diren sektore ekonomikoen indarguneei balioa emateko neurriak hartzeko eta horien inguruan jarduera berriak sortzen saiatzeko.
Pentsiodunen mugimendua 24 orduko itxialdi bat egiten ari da Gasteizen, ostegun honetako manifestazioen atarian
50 pentsiodun inguru 24 orduko itxialdi bat egiten ari dira Gasteizko Koroatzearen elizan. Bihar, itxialdia bukatuta, manifestazioa egingo dute Arabako hiriburuan, Lanbidearteko Gutxieneko Soldatarekin parekatutako gutxieneko pentsioen osagarri bat aldarrikatzeko. Iruñean ere deituta dago manifestazioa.
Europak atzera egin du 2035ean errekuntza ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoan
Auto elektrikoen eskariaren moteltzeak, sektorearen presioak eta Txinaren lehiak eraman dute Europako Batzordea erabakia hartzera: errekuntza-autoen ekoizpen "mugatua" baimenduko du 2035etik aurrera.
Bat eta Barik txartelekin ordaindu daiteke gaurtik Lurraldebusen
Abenduaren 23tik aurrera, Irungo eta Lasarteko hiri-autobusetan ere ordaindu ahal izango da Bat eta Barik txartelekin, eta Gipuzkoako gainerako herrietan, berriz, ordaintzeko makinak egokitu ahala erabili ahal izango dira.
Eusko Jaurlaritza: "Angularen egoerari buruzko azken txostenek erabaki hau hartzera behartzen gaituzte"
Leandro Azkuek, Eusko Jaurlaritzako Arrantza, Portu eta Itsasertzeko sailburuordeak, kudeaketa-plana eguneratzeko beharra azpimarratu du, "oraingo planak ez dituelako espero ziren emaitzak eman".
Angulazaleak: "Arrantzak soilik ez du angula hiltzen"
Unai Eizagirre Euskadiko Angulero Elkartearen presidenteak adierazi du angularen arrantzaren atzean lanbide bat dagoela, "gorde beharrekoa", eta dio debekuak ez duela "espeziea salbatuko".
Unai Rementeria izango da BBK Fundazioaren presidente berria
Bizkaiko ahaldun nagusi ohiaren hautagaitza gehiengo osoz onartu du gaur izendapen batzordeak, eta bihar Fundazioaren batzordeak berretsi beharko du.