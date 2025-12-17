Navarra pide a la UE autorización para vacunar 120 000 cabezas de vacuno contra la dermatosis nodular

El Gobierno de Navarra va a solicitar al Gobierno de España que pida autorización a la Unión Europea para vacunar a todas las cabezas de ganado vacuno presentes en la Comunidad Foral —unas 120 000— contra la dermatosis nodular como medida preventiva.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, en una comparecencia en la sede del Departamento en la que ha estado acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil.

Aierdi ha explicado que en los últimos días se han detectado dos nuevos focos de esta enfermedad en el Estado francés, en Aries y Alto Pirineo, "en una zona próxima a Navarra". Según ha apuntado, mientras que en Cataluña, donde se detectaron casos, "se ha controlado el foco con las medias que se adoptaron", en Francia "sigue sin controlarse la situación y la zona de afección sigue acercándose a Navarra". Por todo ello, ha solicitado la vacunación de todas las cabezas de ganado de Navarra "como medidas de seguridad para que podamos responder a la situación".



El consejero ha destacado que "con estos dos nuevos focos Francia ya alcanza los 110 focos declarados y la zona de protección más cercana se encuentra ya a 30 kilómetros de la frontera con Navarra". Por ello, en la reunión que mantendrá esta tarde el Ministerio con los directores generales de las Comunidades Autónomas, Navarra va a solicitar la extensión de la vacunación "al conjunto de toda la masa pirenáica de manera que consigamos hacer una zona de control que pueda frenar de alguna manera la extensión de la enfermedad".



El consejero ha indicado que se han mantenido reuniones con el sector para "extremar las medidas de bioseguridad" y se han visitado cinco explotaciones que estos días han recibido ganado procedente de Francia y, tras una inspección, no se han detectado casos.