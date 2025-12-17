Nafarroak baimena eskatu dio EBri 120.000 abelbururi dermatosi nodularraren aurkako txertoa jartzeko
Aierdik azaldu duenez, azken egunotan gaitzaren bi foku atzeman ditu Frantziako Gobernuak, horietako bat, "Nafarroatik gertu dagoen eremu batean".
Nafarroako Gobernuak erkidegoko abelburu guztiei —120.000 inguru— dermatosi nodularraren aurkako txertoa jarri nahi die, prebentzio-neurri bezala. Horretarako, Espainiako Gobernuari eskatu dio Europar Batasunari baimena eska diezaiola txertaketa abian jartzeko.
Jose Mari Aierdi Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak eta Ignacio Gil Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariak agerraldia egin dute goizean, gaiaren inguruko azalpenak emateko. Esan dutenez, "erabaki horren arrazoia prebentzioa indartzea da, hilabete honetan bi foku agertu baitira Frantzian, kontrolatu gabeko animalien mugimenduek eragindakoak, eta horietako bat Nafarroatik 30 kilometrora dago".
Kontseilariaren arabera, Katalunian "fokua kontrolatzea" lortu dute, prebentzio-neurrien bidez, baina Frantzian bestelakoa da agertokia: "Egoera ez dago kontrolpean, eta Nafarroara hurbiltzen ari dira fokuak". Hori dela eta, Erkidegoan egun dauden abelburu guztiak txertatzeko baimena nahi du Foru Gobernuak, "segurtasuna bermatzeko".
Gaur arratsaldean bilduko da Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa erkidegoetako ordezkariekin, eta bilera horretan eskatuko du Nafarroak txertaketarako baimena bideratzea. Bruselak du azken hitza.
Goizeko prentsaurrekoan, Aierdik jakinarazi du hainbat bilera egin dituztela sektoreko ordezkariekin, "biosegurtasun neurriak" lehenbailehen hartzeko. Azken egunotan, Frantziatik ekarritako abelburuak jaso dituzte Nafarroako bost ustiategitan, baina, oraingoz, ez da dermatosi kasurik atzeman.
