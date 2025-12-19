VACUNACIÓN
Comienza la vacunación de vacas en Iparralde, entre protestas de agricultores

Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
author image

EITB

Última actualización

En Izura ya han vacunado las primeras 30 vacas, pero los veterinarios tienen mucho trabajo por delante para proteger completamente a todas las reses, mientras los agricultores continúan con sus protestas por considerar que la vacunación no es la solución, y piden a las autoridades que retiren el protocolo establecido.

Iparralde Animales Enfermedades Francia Economía

