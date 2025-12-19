Comienza la vacunación de vacas en Iparralde, entre protestas de agricultores
En Izura ya han vacunado las primeras 30 vacas, pero los veterinarios tienen mucho trabajo por delante para proteger completamente a todas las reses, mientras los agricultores continúan con sus protestas por considerar que la vacunación no es la solución, y piden a las autoridades que retiren el protocolo establecido.
