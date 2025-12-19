TXERTAKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean

Behiak txertatzen hasi dira Ipar Euskal Herrian, laborarien protesten artean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Izuran lehen 30 behiak txertatu dituzte jada. Albaitariek lan handia dute aurretik, abelburu guztiak erabat babesteko. Bitartean, laborariek protestekin jarraitzen dute, txertaketak garrantzia ez duelakoan. Ezarritako protokoloa bertan behera uzteko eskatzen diete agintariei.

Iparralde Animaliak Gaixotasunak Frantzia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X