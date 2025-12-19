Sentencia
Condenan a Tubos Reunidos Threads a indemnizar a ELA por vulneración grave del derecho de huelga

El TSJPV ha ratificado las conclusiones de Inspección de Trabajo que constató que la empresa sustituyó a los trabajadores en huelga por otros empleados de la plantilla.
Euskaraz irakurri: ELAri kalte-ordaina eman beharko dio Tubos Reunidos Threadsek greba eskubidea larriki urratzeagatik
Agencias | EITB

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado la resolución dictada por el Juzgado de lo Social de Vitoria-Gasteiz, por lo que la empresa Tubos Reunidos Premium Threads deberá indemnizar al sindicato ELA con 50.000 euros por "vulneración grave" del derecho fundamental a la huelga.

Según ha explicado ELA en un comunicado, la sentencia ratifica las conclusiones de la Inspección de Trabajo de Álava, que constató que la empresa ubicada en Nanclares de la Oca "había realizado prácticas de esquirolaje interno" durante la huelga realizada entre julio y septiembre de 2024.

El sindicato ha explicado que los trabajadores que secundaban la huelga "fueron sustituidos por otros empleados de la plantilla con el objetivo de mantener la actividad productiva, lo que constituye una infracción muy grave de este derecho fundamental".

Los empleados de Tubos Reunidos Premium Threads realizaron una huelga indefinida durante ocho semanas en el verano de 2024 con el objetivo de negociar un convenio propio para los 73 trabajadores de esta multinacional.

ELA ha destacado que la sentencia "refuerza la protección del derecho a la huelga", y deja claro que las empresas "no pueden neutralizar una huelga mediante sustituciones encubiertas ni mediante actuaciones encaminadas a vaciarla de contenido".

