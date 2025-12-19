Epaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ELAri kalte-ordaina eman beharko dio Tubos Reunidos Threadsek greba eskubidea larriki urratzeagatik

Enpresak greban zeuden langileak plantillako beste langile batzuekin ordezkatu zituela egiaztatu zuen Lan Ikuskaritzak eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ondorio hori berretsi du.

Tubos Reunidos Premium Threads.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) babestu egin du Gasteizko Lan Arloko Epaitegiak emandako ebazpena eta Tubos Reunidos Premium Threads enpresa zigortu du ELA sindikatuari 50.000 euroko kalte-ordaina ematera, grebarako oinarrizko eskubidea "larriki urratzeagatik".

ELAk ohar batean azaldu duenez, Arabako Lan Ikuskaritzak Langraiz Okan dagoen enpresak 2024ko uztaila eta iraila bitartean egindako greban "barne-eskirolajeko praktikak" egin zituela egiaztatu zuen eta epaiak ondorio hori berretsi du.

Sindikatuak azaldu duenez, greba egiten ari ziren langileak "plantillako beste langile batzuekin ordezkatu zituzten, ekoizpen-jarduerari eusteko helburuarekin".  Hori oinarrizko eskubide baten "arau-hauste oso larria" dela gehitu dute.

Tubos Reunidos Premium Threads enpresako langileek zortzi asteko greba mugagabea egin zuten 2024ko udan, multinazional horretako 73 langileentzat hitzarmen propioa negoziatzeko helburuarekin.

ELAk nabarmendu duenez, epaiak "grebarako eskubidearen babesa indartzen du", eta argi uzten du enpresek ezin dutela "greba bat neutralizatu ezkutuko ordezkapenen bidez, ezta greba hori edukiz hustera bideratutako jardueren bidez ere".

Ela Sindikatua Industria Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X