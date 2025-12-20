Hoy es noticia
Industria naval
La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports logran un pacto salarial y despejan el futuro de la compañía

El acuerdo con la plantilla era un requisito imprescindible para dar luz verde al protocolo de venta del astillero al grupo árabe.
El astillero de Zumaia, en una foto de archivo. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak soldataren inguruko akordioa erdietsi dute
author image

EITB

Última actualización

La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han llegado a un acuerdo con lo que se supera el principal escollo para cerrar la compraventa y salvar la histórica firma con sede en Zumaia (Gipuzkoa).

El acuerdo con los y las trabajadoras era imprescindible para tramitar la venta por un valor de 11,2 millones de euros

De momento, se desconocen los extremos del pacto y en qué términos salariales se ha producido. 

(Estamos trabajando para ampliar la información)

X