La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports logran un pacto salarial y despejan el futuro de la compañía

La plantilla de Astilleros Balenciaga y el grupo árabe Abu Dhabi Ports han llegado a un acuerdo con lo que se supera el principal escollo para cerrar la compraventa y salvar la histórica firma con sede en Zumaia (Gipuzkoa).

El acuerdo con los y las trabajadoras era imprescindible para tramitar la venta por un valor de 11,2 millones de euros.

De momento, se desconocen los extremos del pacto y en qué términos salariales se ha producido.

(Estamos trabajando para ampliar la información)