Ontzigintza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Balenciaga ontziolako langileek eta Abu Dhabi Ports talde arabiarrak konpainiaren geroa bermatu dute, soldataren inguruko akordioa erdietsita

Langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziola erosteko. Horrenbestez, talde arabiarrak 11,2 milioi euroren truke eskuratuko du Zumaiako ontziola. 

Astilleros Balenciaga EFE

Zumaiako ontziola, artxiboko argazki batean. Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Badago akordioa. Abu Dhabi Ports talde arabiarrak eta Balenciaga ontziolako langileek soldaten inguruan ados jartzea lortu dute, eta, horrenbestez, azaroan salmentarako hitzartutako protokoloa gauzatu egingo da. Hala, Zumaiako ontziolak bermatuta du geroa.

Salmenta gauzatzeko, ezinbestekoa zen talde arabiarrak eta langileek akordioa adostea.

Dena dela, aldeek ez dute oraindik itunaren nondik norakoen berri eman.

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)

Gipuzkoa Industria Zumaia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X