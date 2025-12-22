El Gobierno Vasco pagará en enero a los funcionarios la subida pendiente de este año
El Gobierno Vasco prevé incluir el pago de las subidas pendientes de los empleados públicos de 2025 en la nómina de enero, aunque no sabe si podrá actualizar los salarios para el 2026 en la misma nómina, porque no ha recibido aún las tablas actualizadas por parte del Estado, ha explicado Comisiones Obreras.
Según este sindicato, en la Mesa General de la Administración Pública, celebrada este lunes en Vitoria, el Gobierno Vasco ha confirmado la subida salarial del 2,5 %, la misma acordada para el personal de las administraciones públicas para todo el Estado.
Para el año que viene está previsto un 1,5 % de incremento. Sin embargo, en la reunión, CC. OO. de Euskadi ha reclamado una subida mayor, recordando que, en este mismo 2025, tres sectores de la Comunidad Autónoma Vasca han tenido subidas superiores a las pactadas, como son la Ertzaintza, Educación o el personal de prisiones.
