El consejero Noël d'Anjou destaca que los presupuestos “marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro”

Euskaraz irakurri: Noël d'Anjou sailburuak nabarmendu duenez, aurrekontuek "norabide argia markatzen dute etorkizuneko Euskadirantz"
Tras la votación para aprobar los presupuestos, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha reiterado que estos refuerzan los servicios públicos y "ponen a las personas en el centro" por ser unas cuentas "responsables y comprometidas" con los problemas de la ciudadanía que, además, "marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro".

Gobierno Vasco Parlamento Vasco EAJ-PNV Economía

