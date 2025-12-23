Noël d'Anjou sailburuak nabarmendu duenez, aurrekontuek "norabide argia markatzen dute etorkizuneko Euskadirantz"
Aurrekontuak onartzeko bozketaren ostean, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak berretsi du horiek zerbitzu publikoak indartzen dituztela eta “pertsonak erdigunean jartzen” dituztela, kontu “arduratsuak” eta “konprometituak" direlako herritarren arazoekin, eta “etorkizuneko Euskadirantz norabide argia" markatzen dutela.
Eusko Legebiltzarrak 2026rako aurrekontuak onartu ditu, oposizio osoaren ezezkoarekin
Gobernuko kideen (EAJ eta PSE-EE) gehiengo absolutuari esker egin dute aurrera, eta aurrekontuak 16,3 milioi eurokoak izango dira, aurtengoak baino % 4,1 gehiago.
Greba deitu dute Legutioko Metal Groupen, eta protestak egingo dituzte Abadiñon, 139 kaleratze eragingo dituen EEEa salatzeko
Enplegu-erregulazioko espedientean, Lebarioko (Abadiño) lantegia ixtea proposatzen dute, eta bertako 48 langileak kaleratzea. Legutioko lantegiko 91 behargin ere botako dituzte.
2025ean, EAEko 4.000 gaztek hilean 300 euroko laguntza eskatu dute emantzipatzeko
Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko batez besteko adina 29,7 urte inguru da.
Iberdrolaren arabera, Trumpen aginduak ez du AEBko itsas parke eolikoaren % 80an eraginik izango
Konpainia elektrikoak zehaztu duenez, AEBko Gobernuak agindutako eteteak eraikitzen ari diren proiektuei baino ez die eragiten, eta Vineyard Wind parkearen zati handiena martxan dago; izan ere, Massachusettseko kostaldearen aurrean energia ekoizten ari dira honezkero.
Jauregi: "Txikitasunetik, euskal patzuergoen eredua oso gurea da; hori da bidea handiei aurre egin ahal izateko"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da, eta albiste ekonomikoen inguruko hausnarketa egin du.
Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesaren erosketarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoekin
Boto bakar bateko aldearekin ebatzi da euskal partzuergoarekin batzeko erabakia; alegia, Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako taldearekin bat egitea.
Trumpen Gobernuak bertan behera utzi ditu itsasoko bost proiektu eoliko, tartean Iberdrolak AEBn duen lehen instalazio handia
"Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik" hartu du erabakia Exekutiboak. "Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia estatubatuarrak babestea da", argudiatu dute.
Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek
Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.
Dermatosi nodularra dela eta, otsailera arte bertan behera egongo dira animalia-azokak EAEn
Neurria indarrean dagoen bitartean, foru-aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk.