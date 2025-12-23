Aprueban los presupuestos vascos para 2026, con el rechazo de toda la oposición
El Parlamento Vasco ha aprobado este martes los presupuestos del Gobierno autonómico para 2026 gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ya que toda la oposición tal y como se esperaba ha votado en contra.
Por segundo año consecutivo el ejecutivo de Imanol Pradales ha sacado adelante en solitario sus cuentas, que para el próximo ejercicio están dotadas de 16 378 millones, un 4,1 % más, cantidad a la que se suman otros 935 millones para inversiones extraordinarias.
Todos los grupos de la oposición han coincidido en reprochar al Gobierno Vasco, que abrió una ronda de conversaciones con todos salvo con Vox, que no haya tenido nunca la intención de llevar a cabo una negociación real.
Toda la oposición, en contra
El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, se ha centrado en defender la propuesta de su coalición en materia de vivienda y ha aprovechado su intervención para volver a pedir al PNV "acuerdos nacionales" en los temas que sea posible. "Hay que dejar los intereses partidistas y electoralistas. Debe haber colaboración, de lo contrario saldrá perjudicado este país", ha planteado.
El popular Álvaro Gochi ha subrayado que su partido no apoya los presupuestos porque están en contra de su modelo por "olvidarse de los autónomos", "incumplir" las reglas fiscales y "no cuidar el dinero", además de por opinar que permiten un alto número de altos cargos que llenarían "seis autobuses".
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha opinado que se trata de los "presupuestos del PNV con un barniz socialista" y que responden a un sistema en el que "se prioriza la subordinación de lo público con las reglas del mercado" y sin incorporar la "justicia fiscal".
Por último, Amaia Martínez (Vox) ha mostrado su rechazo "inequívoco" a unas cuentas sustentadas en un "modelo desconectado de la realidad cotidiana de asfixia económica que viven los vascos", que además son un "altavoz para el efecto llamada de la inmigración ilegal".
Cifras reales frente a "paradojas cuánticas"
Desde los grupos que apoyan al Gobierno Vasco, Alaitz Zabala (PNV) ha reprochado a la oposición sus "pocas ganas y poca disposición" para el acuerdo frente a unos presupuestos que "responden a las necesidades reales de la ciudadanía", al tiempo que ha respondido a Otxandiano que su formación "se ha quedado fuera de todos los acuerdos" de lo que va de legislatura.
El socialista Ekain Rico ha considerado que la oposición "se lía" para justificar su "no" a los presupuestos, porque estos "no pueden ser progresistas y reaccionarios a la vez". "Para unos disparan el gasto y para otros no gastan los suficiente. Son cifras reales y no paradojas cuánticas", ha subrayado el parlamentario del PSE-EE.
Los presupuestos aprobados hoy incorporan ocho enmiendas técnicas de PNV y PSE-EE y otras seis de las más de 1200 registradas por los grupos de la oposición aceptadas por los partidos que integran el Gobierno Vasco, estas últimas con un valor económico de poco más de dos millones de euros.
Tanto Zabala como Rico han defendido la enmienda técnica de ambos partidos que introduce cambios en la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad, criticada por Sumar y por la Coordinadora de ONGD de Euskadi por considerar que abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial.
Rico ha dicho que ese escenario "no es verdad" y ha precisado que se trata de un "ajuste técnico" que "no cambia la orientación pacifista de la ley" y que está orientado a que "nadie corra el peligro de no poder seguir aprovechando los fondos europeos".
Te puede interesar
El consejero Noël d'Anjou destaca que los presupuestos “marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro”
Tras la votación para aprobar los presupuestos, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha reiterado que estos refuerzan los servicios públicos y "ponen a las personas en el centro" por ser unas cuentas "responsables y comprometidas" con los problemas de la ciudadanía que, además, "marcan un rumbo claro hacia la Euskadi del futuro".
Huelga en Metal Group en Legutio y protestas en Abadiño por un ERE con 139 despidos
El planteamiento inicial del ERE pasa por cerrar la planta de Lebario (Abadiño), en la que trabajan 48 personas, y reducir la plantilla de Legutio en 91 personas.
4.000 jóvenes vascos han pedido este año la ayuda de 300 euros al mes para emanciparse
Actualmente, solo un 32,8 % de los jóvenes vascos de 25 a 29 años en Euskadi están emancipados. Los jóvenes creen que la edad ideal para vivir por su cuenta es de 23,3 años, pero la edad real de emancipación se sitúa en torno a los 29,7 años.
Iberdrola asegura que el 80% de su parque eólico marino en EE. UU. no se verá afectado por la orden de Trump
La eléctrica ha precisado que la suspensión decretada por el Gobierno estadounidense solo afecta a proyectos en construcción, mientras que la mayor parte del parque Vineyard Wind ya está operativa y produciendo energía frente a la costa de Massachusetts.
Jauregi destaca que el proyecto suspendido de Iberdrola es una "pésima noticia" y que la poca predictibilidad de la Casa Blanca "no anima a hacer inversiones"
Mikel Jauregi La consejera de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha estado en el programa Boulevard de Radio Euskadi para reflexionar sobre las últimas noticias económicas.
Kutxa Fundazioa rechaza unirse a la compra de Ayesa, con los votos de PNV y Elkarrekin Podemos
Un solo voto ha decidido la balanza en favor a la negativa de unión al consorcio vasco conformado por el Gobierno Vasco, Fundación BBK y el fondo Indar.
El Gobierno de Trump suspende cinco proyectos eólicos marinos, entre ellos la primera gran instalación de Iberdrola en Estados Unidos
La administración estadounidense defiende la medida por "los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra". "El principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense", afirman.
La Justicia anula la modificación de los vestuarios aplicada por Petronor
La empresa ha anunciado que recurrirá la decisión de los tribunales.
Se suspenden las ferias con animales hasta febrero en la CAV por la dermatosis nodular
Mientras la medida esté vigente, las diputaciones forales podrán autorizar determinados eventos con animales de manera excepcional.